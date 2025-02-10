總統邀五院會商國政 侯友宜：共同面對解決問題

新北市長侯友宜今天對總統賴清德召集五院院長在總統府會商國政一事表示，有權力的人要包容、尊重、溝通、傾聽、放下，大家共同面對，解決問題，現在最重要的是民生問題。

總統賴清德今天召集五院院長在總統府會商國政，將聚焦因應國內外政經局勢挑戰、增進院際協調與合作、凝聚朝野共識等3大目標，盼以具體行動回應朝野爭議，釋出善意化解政治僵局。

曾代表國民黨參選總統的侯友宜上午主持市長行動治理樹林區座談會時，他接受媒體聯訪針對賴總統召集五院院長會商的問題表示意見。

侯友宜表示，有權力的人要包容、尊重、溝通、傾聽、放下，大家共同面對，解決問題，尤其現在最重要的是民生問題，「民眾最關心的議題，我們要趕快立即的解決」。

他表示，就像市府今天進行樹林、土城等區行動治理座談會，不管是立委、議員及里長們，大家同心協力，解決大家最關心的民生問題，才是最重要的一件事。

有媒體詢及大柑園都市計畫的「大巨蛋」選址的進度，他表示，大柑園都市計畫經過多次討論，也跟民眾公開徵詢意見，積極推動；至於「大巨蛋」的選址，目前已經開了很多次的會，會在一定的時間點來跟市民朋友做報告。