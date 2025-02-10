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別具意涵！院際調解「晴廳」登場 當年藍綠和解扁馬會也在此

聯合報／ 記者侯俐安／台北即時報導
陳水扁總統（右）與國民黨主席馬英九（左）2006年在總統府晴廳會面，雙方就民生、軍購及兩岸等議題交換意見。圖／中央社
陳水扁總統（右）與國民黨主席馬英九（左）2006年在總統府晴廳會面，雙方就民生、軍購及兩岸等議題交換意見。圖／中央社

賴清德總統啟動我國憲政史上首次院際協調，今天下午3時將在總統府「晴廳」登場，這座鋪設整片碧藍地毯的會客室，不僅是2006年「扁馬會」場地，也是2017年前總統蔡英文與反同、挺同團體會面之處，被視為跨越藍綠、化解紛爭的場地，別具意涵。

「晴廳」位在總統府三樓，就在總統辦公室隔壁，2005年在前總統陳水扁任內時耗資1584萬元裝修，色調是搶眼的藍色系，代表「海洋立國、同舟共濟」的期許，強調2300萬台灣人民都是同在一艘船上，是命運共同體，迎接旭日東昇，不畏艱險，奮勇向前，團結一致，追求美好未來與光明遠景。

由於總統府有台灣綠廳、台灣虹廳，這座新會客室遍地的藍，一度要命名為「台灣藍廳」，最後經過網友票選才正式命名為「台灣晴廳」，象徵「海天一色，青出於藍更勝藍」，也希望藍綠和解、國事順暢，被視為「藍綠大和解」的象徵。

2006年4月2日，同樣是下午3時，「扁馬會」登場。當時陳水扁由總統府秘書長陳唐山、副秘書長卓榮泰陪同，就在台灣晴廳接見中國國民黨主席馬英九、國民黨秘書長詹春柏、政策委員會副執行長兼大陸事務部主任張榮恭，不過，超過2小時的會面，最終毫無交集，成了一個會議，各自解讀。

2017年，蔡英文在總統府會見反同、挺同團體時也選在台灣晴廳，當時，蔡英文上午與台灣基督教教會聯盟、前立委雷倩等人會面；下午會見同志團體、同志伴侶與其家庭成員時，不少同志伴侶的父母、小孩都到場，三代同堂，孩子們現場在晴廳地毯上玩耍，場面溫馨。

當時上、下午會面都超過2小時，與會者暢所欲言，其中，由於上午場的反同代表，剛好是政治傾向分屬藍、綠的宗教團體，還會中有人自嘲，同婚議題「讓他們藍綠和解」，蔡英文則回說，「如果你們可以為這樣跨越藍綠，那一定可以坐下來跟不同立場的人對話」。

無論扁馬會、蔡英文與反同／挺同會面最終結果如何，都象徵雙方解決分歧的開始，如何促成後續對話與和解，仍待會後努力。時隔多年，台灣史上首次院際協調再次在台灣晴廳登場，賴總統能否在此化解朝野紛爭，今天傍晚就將揭曉。

蔡英文總統日前與挺同團體代表座談。本報資料照片
蔡英文總統日前與挺同團體代表座談。本報資料照片

總統府 蔡英文 馬英九

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