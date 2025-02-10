法界籲賴總統速補齊大法官

賴清德總統邀五院院長至總統府會商國政，司法院代理院長謝銘洋將出席；法界喊話，希望謝銘洋向總統建言，盡速補提名適當的大法官，並代表司法權發聲，盼各界勿再將司法當作鬥爭工具。

外傳謝銘洋一度因身兼憲法法庭審判長大法官，對於是否出席總統召集的院際調解而陷入長考，但總統府方面早已確認謝銘洋以代理院長身分出席。

謝銘洋在今年司法節以代理院長身分致詞時曾提到，司法面臨許多挑戰，其中一項就是憲法訴訟法修法，對憲法法庭運作造成影響。

現有大法官八名，但憲法訴訟法修法通過施行後，參與評議的大法官人數不得低於十人，作成違憲宣告的大法官人數不得低於九人，因此，若總統不盡速提出能讓國會通過的大法官人選，即使現有八名大法官以各種理由判決新上路的憲訴法違憲，只會徒增爭議。

不少司法界人士昨對謝銘洋喊話，希望他當面向總統提出建言，針對當前憲法法庭的問題，根本之道是盡速提出適任的大法官新人選。

對於當前政治紛擾，司法作為仲裁者，基層法官更不樂見行政與立法部門動輒把司法當作鬥爭工具及籌碼；基層法官關注謝銘洋是否勇於發聲。