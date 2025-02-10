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學者促賴總統 實質誠意是成功關鍵

聯合報／ 記者黃婉婷／台北報導
總統賴清德今天將召集五院院長會商國政。記者林俊良／攝影
總統賴清德今天將召集五院院長會商國政。記者林俊良／攝影

賴清德總統今將啟動「院際協調」。學者提醒，憲法賦予總統召集各院院長會商的權力，但並非五院的上級長官，無法為憲政爭端做出仲裁，這場會談成功關鍵在「實質誠意」，否則將淪為過場。

前監委、開南大學法律所兼任副教授仉桂美解釋，我國為五權分立國家，總統並非五院的上級長官，只在必要時透過憲法第四十四條「院際協商」，召集各院院長會商，並無拘束力，也非擔任仲裁者角色，因此，這場會談不在形式上的動作，而是實質的誠信與誠意。

仉桂美說，「總統須看清國會多數是誰，不該以司法問題解決政治問題」。

文化大學國家發展暨大陸問題研究所兼任教授曲兆祥說，中華民國行憲以來不過行使了十二次覆議，賴總統上任才兩會期就新增三項覆議案，是行政、立法衝突升級的明確指標，加上執政黨大打釋憲戰，總統是時候要站在元首高位出面協調。

曲兆祥表示，前總統陳水扁馬英九都曾想使用院際協調，但因立法院沒意願而告終，此次難得五院都有意願。要成功須有三要素：裁判公正、各方有協調意願且接受協商結果，缺一不可，但關鍵還是在誠意，若會後翻臉不認就成了過場。

台北大學公共行政暨政策學系教授劉嘉薇說，中華民國史上難得出現史無前例的五院會談，但討論題綱目前未明，外界仍霧裡看花，建議五院都要將朝野爭執議題列為討論重點，又以憲法訴訟法修法後造成司法院運作停擺最重要。

劉嘉薇認為，解鈴還須繫鈴人，肯定賴總統召集五院會談的決心，但必須提出新資訊和承諾，例如何時重提大法官？ＮＣＣ委員名單何時提？總統要回應在野的呼籲，朝野才有續談空間，也能成為未來憲政慣例，若賴總統沒把握機會釋出善意與共商各項議題的解決之道，恐步上朝野「和解飯」不歡而散的後塵，反而讓朝野對彼此印象更差，無助緩解當前政治僵局。

仉桂美 司法院 憲法訴訟法 曲兆祥 覆議案 賴清德 陳水扁 馬英九

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