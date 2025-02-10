在野：沒特定議題怎協商 千萬別變成「五打一」

賴清德總統今召集五院會商國政，各界關注能否營造朝野和諧。國民黨立院黨團質疑，沒特定議題怎麼協商？時間挑在「選罷法」覆議案討論前一天，更是給立法院長韓國瑜穿小鞋。民眾黨團則說，願意協調是好事，但千萬別變「五打一」，真正和諧還是要與在野黨領袖溝通。

國民黨團書記長王鴻薇認為，總統府的邀約根本矛盾，因為沒有特定議題，根本不知道要協商什麼；分不清是總統行使憲法賦予的院際協商權，或是以總統身分找各院聊聊。

王鴻薇指出，過程也不算正式邀請，但韓國瑜若不前往，恐又會被栽贓破壞朝野協商；另外，司法院目前為代院長，監察院也非陳菊出席，代表性不足。

國民黨團首席副書記長羅智強則說，賴清德要解決問題根本，應約束自己的同志，不論找在野黨領袖談或召開全國國是會議，都比現在做法有誠意，且在「選罷法」覆議案討論前一天，找韓國瑜只是在挑撥在野黨，再給韓穿小鞋。

民眾黨團副總召張啓楷表示，溝通和協調是解決問題好的開始，民眾黨團祝福，也希望能夠化解朝野不必要的對立，不過絕對不要變成「五打一」，尤其立法院長代表全國最高民意，應該要讓韓國瑜充分表達意見跟民意。

張啓楷認為，要達成朝野和諧，需跟在野黨領袖溝通，總統可用民進黨主席身分拜會或約見，歷任總統李登輝、陳水扁、馬英九、蔡英文都有前例可循。

國民黨立委柯志恩也說，立法院新會期應該以民生法案為優先，很可惜一開始就被罷免風潮搞得風聲鶴唳，但若民進黨堅持要用罷免方法讓國會重新盤點，國民黨當然必須起而應戰。她說，懇請總統邀三黨主席、總召共同協議，提出大家關切的民生法案才是全民之福。