冷眼集／導正國政 何必繞一大圈

波波漫畫 賴清德總統動用憲法賦予的「院際調解」權，首度召集五院院長在總統府會商國政，其功能應是解決機關間權限爭議，而非用於處理政黨衝突；五院會商若無實質討論與具體承諾，恐怕只會淪為一場政治秀，朝野和解終究難成。

過去幾次朝野紛爭，賴總統都未啟動院際調解，此番出手，無論是政治施壓或為「大罷免」添柴火，外界多有揣測。

陳水扁、馬英九前總統執政時期，曾分別因停建核四與服貿協議提出院際調解，但時任立法院長王金平分別認為衝突在行政與立法兩院、服貿是立院朝野黨團爭議，與院際爭議性質不同，兩度婉拒出席。

賴政府認為院際最大爭議在總預算，不僅行政院各部會怨聲載道，監察院也喊窮，但從過去兩次案例可知，立院爭議根源出自政黨對抗及執政黨與國會多數的角力，希冀院際協調發揮作用無異緣木求魚。

其次，從憲政架構看，立法院是合議制，議案與決策形成是由黨派結構所決定，而非由立法院長個人掌控。王金平擔任院長期間，即使再會調和鼎鼐，也不可能違背黨內共識來左右立法院立場。作為脆弱多數支持的立法院長韓國瑜處境更被動，只能將會商建議帶回立院。

正當民進黨積極推動大罷免，試圖削弱藍白席次之際，賴總統此刻啟動院際協調，藍營自會解讀為，民進黨政府有意營造「總統想和解，藍白不配合」形象，好為未來大罷免之勢鋪墊。

國人皆知，目前國政問題癥結在於朝野對立，賴總統選擇召集五院會商，不但畫錯重點，恐怕也會被解讀是藉憲政調解之名，行間接施壓立院之實。

朝野劍拔弩張氛圍難消，從立法院黨團協商冗長發言、火爆拍桌、相互叫囂的畫面，明顯可見。如此國會日常天天上演，憲政僵局永遠無解。

賴總統若有心導正國政，與其透過五院院長繞一大圈，最後再讓韓國瑜回到立院轉述，不如與在野黨主席直接對話，從源頭化解分歧，也更有轉圜空間。