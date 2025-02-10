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院際協調今首次登場 在野：要和諧不要動盪

聯合報／ 記者張文馨黃婉婷黃寅徐白櫻／連線報導
賴清德總統（左）今天邀五院院長至總統府會商國政。圖為去年國慶日他與立法院長韓國瑜（右 ）同台。本報資料照片
賴清德總統（左）今天邀五院院長至總統府會商國政。圖為去年國慶日他與立法院長韓國瑜（右 ）同台。本報資料照片

賴清德總統啟動我國憲政史上首次院際協調，今天下午三時將在總統府登場。依總統府提供的流程，總統與五院國政會商，先由總統致詞，接著贈禮、合影，最後進行閉門談話。

知情人士昨向媒體表示，賴總統動用這項職權，直指「因應國內外政經局勢」、「增進院際協調合作」與「凝聚朝野共識以推動國政」三目標，盼釋出善意，以具體行動化解政治僵局。

總統府日前發送給立院的函文也提到，面對國內外政經新局的嚴峻挑戰會商因應之道，期望凝聚朝野共識，讓國政順利推動，讓國家持續前進。

今天與會者，除賴總統、副總統蕭美琴和總統府秘書長潘孟安，還有行政院長卓榮泰、副院長鄭麗君；立法院長韓國瑜、副院長江啟臣；司法院代理院長謝銘洋、副秘書長王梅英；考試院長周弘憲、副院長許舒翔；監察院副院長李鴻鈞、秘書長李俊俋。預計各方代表將閉門會商九十五分鐘。

據悉，五院正副院長抵達總統府後，由蕭美琴在晴廳接待，賴總統隨即至晴廳致意率全體與會者至大禮堂，賴總統會在開場時贈禮及合影，並直播上述過程，接著擬於三時廿五分起閉門會商，預計至下午五時。

國民黨主席朱立倫昨說，賴總統要和五院院長見面，不管是茶敘、春節團拜或找大家聊一聊，都是希望台灣能夠更和諧、更好、更團結，「我們希望以和為貴，要和不要鬥」，很可惜民進黨一直堅持以鬥為最重要目標，大罷免會讓台灣未來一年動盪不安，希望賴總統、賴主席用智慧化解爭議。

「民進黨的民主是多數服從少數，不然就發動罷免。」朱立倫說，全世界都在拚貿易、金融戰爭，民進黨卻是拚大罷免，全世界都關心台灣會不會缺電，企業關心電價會否高漲，民眾關心空汙問題，台灣要面對的最大挑戰是AI戰跟貿易戰，相信立法院長韓國瑜會把國會共同意見帶給賴總統，會堅定地表達全民共同的希望台灣和諧、不要動盪。

民進黨立委林俊憲認為，總預算爭議應是今天院際協商重點，若不解決，行政院未來將動彈不得，尤其當前國際經濟局勢變化巨大，美國川普總統的關稅戰未來是否影響台灣？院際協商不只是必要，也希望行政、立法能開誠布公坐下來好好談。

民進黨立院黨團幹事長吳思瑤說，總統態度是盼團結和諧，促進院際互相平等尊重，不該帶有偏見為會談結果下註解，她期待、也相信各院都有智慧做到平等相維。

小檔案 總統院際協調權

院際協調權是我國憲法賦予總統的權力之一，當五院（立法院、行政院、司法院、監察院、考試院）間發生爭執，總統可以召集各院院長會面協商解決爭端。

前總統陳水扁馬英九執政時，分別為核四停建案、兩岸服貿協議引發三一八運動的爭議，有意啟動院際協調，但皆因時任立法院長王金平反對而未舉行。

朱立倫 李鴻鈞 林俊憲 民進黨 潘孟安 總統府 蕭美琴 陳水扁 韓國瑜 馬英九

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