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「民進黨的民主是多數服從少數」 朱立倫：盼總統用智慧化解爭議

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
國民黨黨主席朱立倫（左一）到高雄新春團辦，強調國民黨希望以和為貴，要和不要鬥。記者徐白櫻／攝影
國民黨黨主席朱立倫（左一）到高雄新春團辦，強調國民黨希望以和為貴，要和不要鬥。記者徐白櫻／攝影

國民黨高雄市黨部今午舉辦新春團拜，黨主席朱立倫有感而發說，民進黨的民主是「多數服從少數」，不然就發動罷免；AI基本法已經等一年，以及金融產業營業稅調降，電業法修正、長照保險法等民生法案都不能等。朱也強調，國民黨希望以和為貴，要和不要鬥。

針對罷免議題，朱立倫受訪說，國民黨永遠莫忘初衷、以民為本、以蒼生為念，對台灣來講，「我們希望以和為貴，要和不要鬥」，很可惜民進黨一直堅持以鬥為最重要目標，大罷免會讓台灣未來一年動盪不安，希望賴總統、賴主席用智慧化解爭議。另針對明天賴總統與五院院長會商一事，朱認為，韓國瑜會明確表達，國民黨希望台灣和諧、不要成為鬥的社會。

朱立倫會同黨部主委柯志恩，以及陳菁徽、林倩綺及許宇甄等立委進行新春團拜。朱立倫在會中表示，全世界都在拚AI戰爭，希望能夠成為領導國家，國民黨去年3月提出AI基本法版本，已經等一年，民進黨卻慢慢來，「到底是他們執政還是我們執政？」

朱立倫說，全世界都在拚貿易、金融戰爭，民進黨卻是拚罷免。台灣跟美日競爭，他們沒有營業稅，台灣卻有，希望至少從5％降至2％。此外，長照2.0明年到期，台灣10年前就提開辦長照保險，當時蔡英文說不必，公家出錢能夠負擔，現在來看根本不可能。

柯志恩表示，立法院新會期應該以民生法案為優先，很可惜一開始就被罷免風潮搞得風聲鶴唳，國民黨不求戰但也不畏戰，若民進黨堅持要用罷免方法讓國會重新盤點，國民黨當然必須起而應戰，只要他們提出名單，會有相關因應。身為立法委員，應該要以民生法案為優先，否則一年當選、一年罷免，再次補選、再次罷免，四年就過去了。

柯志恩說，明天賴總統要邀請五院院長協商，懇請總統也要邀請三黨主席、總召共同來協議，如何朝野透過協商，提出大家關切的民生法案，才是全民之福。

國民黨黨主席朱立倫（左二）到高雄參加新春團辦，帶領其他立委一起搓湯圓。記者徐白櫻／攝影
國民黨黨主席朱立倫（左二）到高雄參加新春團辦，帶領其他立委一起搓湯圓。記者徐白櫻／攝影
國民黨黨主席朱立倫到高雄主持新春團辦儀式，強調國民黨希望以和為貴，要和不要鬥。記者徐白櫻／攝影
國民黨黨主席朱立倫到高雄主持新春團辦儀式，強調國民黨希望以和為貴，要和不要鬥。記者徐白櫻／攝影

國民黨 朱立倫 柯志恩 罷免

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