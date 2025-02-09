賴總統召集5院院長會商國政 以具體行動化解政治僵局

國內朝野爭議不斷，賴清德總統10日，依據憲法第44條規定賦予之職權，邀集五院院長在總統府會商國政，建立五院溝通橋梁，凝聚朝野共識，以因應國內外政經局勢挑戰、增進院際協調與合作。

據了解，賴清德主持會議，將由副總統蕭美琴、秘書長潘孟安陪同；五院院長則各帶一名幕僚出席，與會名單包括行政院長卓榮泰、副院長鄭麗君；立法院長韓國瑜、副院長江啟臣；司法院代理院長謝銘洋、副秘書長王梅英；考試院長周弘憲、副院長許舒翔；監察院副院長李鴻鈞、秘書長李俊俋。

在朝野僵局、院際紛爭難解之際，賴清德行使憲法賦予之職權，召開五院國政會商，明確直指三大目標「因應國內外政經局勢」、「增進院際協調合作」、「凝聚朝野共識以推動國政」，直球回應朝野爭議，釋出善意，盼以具體行動化解政治僵局。

據了解，當天五院正副院長蒞府，府方人員將引導至晴廳休息片刻，由蕭美琴於晴廳接待。隨後賴總統至晴廳致意，於兩點五十五分時帶隊，意即帶領蕭美琴、五院正副院長等所有與會者，一同由晴廳步行前往總統府大禮堂。抵達大禮堂後，賴總統將先致詞，隨後進行贈禮、大合影，之後結束直播，五院國政會商以閉門方式進行。