快訊

謝銘洋確定出席國政會商 法界：勿再將司法當政爭工具

影／不放棄！高雄3婦遭分屍2人屍體未找到 警方開挖焚化爐畫面曝

獨／高雄殺人分屍案「仍找不到頭顱」 警不排除比照這3案開挖化糞池

賴總統召集5院院長會商國政 以具體行動化解政治僵局

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

國內朝野爭議不斷，賴清德總統10日，依據憲法第44條規定賦予之職權，邀集五院院長在總統府會商國政，建立五院溝通橋梁，凝聚朝野共識，以因應國內外政經局勢挑戰、增進院際協調與合作。

據了解，賴清德主持會議，將由副總統蕭美琴、秘書長潘孟安陪同；五院院長則各帶一名幕僚出席，與會名單包括行政院長卓榮泰、副院長鄭麗君；立法院長韓國瑜、副院長江啟臣；司法院代理院長謝銘洋、副秘書長王梅英；考試院長周弘憲、副院長許舒翔；監察院副院長李鴻鈞、秘書長李俊俋。

在朝野僵局、院際紛爭難解之際，賴清德行使憲法賦予之職權，召開五院國政會商，明確直指三大目標「因應國內外政經局勢」、「增進院際協調合作」、「凝聚朝野共識以推動國政」，直球回應朝野爭議，釋出善意，盼以具體行動化解政治僵局。

據了解，當天五院正副院長蒞府，府方人員將引導至晴廳休息片刻，由蕭美琴於晴廳接待。隨後賴總統至晴廳致意，於兩點五十五分時帶隊，意即帶領蕭美琴、五院正副院長等所有與會者，一同由晴廳步行前往總統府大禮堂。抵達大禮堂後，賴總統將先致詞，隨後進行贈禮、大合影，之後結束直播，五院國政會商以閉門方式進行。

司法院 監察院 立法院 考試院 蕭美琴 行政院 賴清德

延伸閱讀

影／賴清德明召五院院長 朱立倫籲以和為貴：不然將「以戰止戰」

賴清德明召集院際協商 林俊憲指重點在「總預算爭議」

院際協商可和諧？ 羅智強曝一時間點：給韓國瑜穿小鞋

藍憂賴清德藉韓國瑜搞離間之計 讓國民黨2028兩個太陽

相關新聞

首次院際協商明登場 賴清德、蕭美琴與五院代表閉門會談95分鐘

賴清德總統明日下午3時將在總統府召集五院院長會商國政，啟動首次院際協商；據了解，賴總統、副總統蕭美琴和秘書長潘孟安都會出...

影／賴清德明召五院院長 朱立倫籲以和為貴：不然將「以戰止戰」

賴清德總統明天將召集五院院長在總統府會商國政，國民黨主席朱立倫今天下午出席國民黨嘉義市黨部新春團拜時表示，對於民進黨全台...

【總編開箱】韓國瑜不願按劇本演出 史上首度院際協商結論已揭曉

賴清德總統邀請五院院長會商國政將於10日登場，但因為立法院長韓國瑜事先表明立場，避免被穿小鞋後，我國政治史上的第一場院際協商注定是一場政治大拜拜。

尋求朝野和諧 藍：找錯對象 綠：期待正向

賴清德總統明天將召集五院院長於總統府會商國政，希望透過會商，凝聚朝野共識。國民黨立委許宇甄表示，若賴清德想解決朝野紛爭，...

「綠藉韓國瑜搞離間」藍憂兩個太陽矛盾

賴清德總統召集立法院長韓國瑜在內的五院院長明天會商國政。國民黨立委王鴻薇質疑，賴清德只是把韓國瑜當成是努力做出朝野和諧的...

院際協調 韓國瑜「不會給承諾」

賴清德總統明天將邀請五院院長會商國政，還傳出府方高層銜總統之命「多顧茅廬」，才讓立法院長韓國瑜點頭。立法院人士表示，雖然...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。