總統院際調解釋善意 應阻政黨罷免惡鬥

為了化解朝野對立，總統賴清德7日宣布將首次動用院際調解權，召集五院院長商討國事。雖然此舉應是希望化解朝野在行政與立法之間的僵局，有立意良善之處；但目前民進黨仍在鼓吹大罷免，立法院長韓國瑜基於中立，也很難直接命令藍白黨團。召集院際調解不如促成黨派和解，不知道賴總統聽到民意了沒有？

四院齊施壓立法院？

賴總統預定於10日召集五院院長在總統府會商國政，發言人郭雅慧強調，賴總統身為國家元首，深刻感受國人對社會團結安定、朝野化解對立、台灣進步發展的期待，因此希望透過國政會商，建構五院溝通橋樑、凝聚朝野共識。此為賴總統首次動用院際調解權，應是展現了相當的誠意。

不過，我國憲法從創設至今已有許多變化，監察院在取消民選後，總統基本上形同掌握行政院、司法院、監察院與考試院等四院的提名權，如今啟動的院際調解基本上就是民選的立法院對上其他四院，難怪外界認為四院恐一起向立法院長韓國瑜施壓，因此，韓國瑜已率先表示，不會對任何事做出承諾，看來對立局面短時間仍難化解。

恐陷罷免與公投鬥爭

雖然民進黨中央並未正式表態，但民進黨團總召柯建銘、同黨立委沈伯洋與綠營地方民代等人全力鼓吹大罷免，超過20地的罷免團體也已將第一階段罷免連署書送交中選會，且2025年8月第四個星期六將舉行公投，且罷免也可能與公投一起投票下，朝野恐將進入罷免與公投的雙重競爭。

由於三黨不過半，國民黨與民眾黨在國會結盟，已通過如國會改革、《選罷法》、《財劃法》、《憲訴法》增加警消退休金等法案，民進黨雖以覆議與釋憲因應，但隨著新《憲訴法》通過，憲法法庭停擺下，民進黨與民團盼透過大罷免翻轉國會席次，但這也讓國民黨必須有以反制，雙方都騎虎難下。

應設政黨對話平台

與其透過院際協調，身兼民進黨主席的賴清德不如召集政黨領袖對話，三黨主席以「為國謀福」的高度尋找朝野共識，建立和睦和解氣氛，更能促成團結；賴總統召開院際調解會的苦心值得肯定，只是執政黨不能一手和解，一邊又要推動大罷免，民眾難免質疑賴總統，是否真心想要和解？

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