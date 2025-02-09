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影／賴清德明召五院院長 朱立倫籲以和為貴：不然將「以戰止戰」
賴清德總統明天將召集五院院長在總統府會商國政，國民黨主席朱立倫今天下午出席國民黨嘉義市黨部新春團拜時表示，對於民進黨全台發起大罷免，希望賴清德能夠以和為貴，不然將以戰止戰。
朱立倫率嘉義市長黃敏惠、立委林倩綺、許宇甄上台新春團拜時向黨員表示，在立院無論是AI基本法、貿易金融、能源政策、長照、運動產業等與民生相關法案，國民黨都相當重視，但民進黨卻一味以政治議題反對，國民黨才是真正負責任的政黨。
朱立倫說，民進黨針對國民黨籍立委發起全台大罷免，希望明天賴清德總統召集五院院長時，台灣要以和為貴，大家要有智慧，如果真的要讓台灣亂，真的是害台灣，如果真的要將所有國民黨立委罷免，這就不是民主，而是獨栽，那這個時候就以戰止戰，只有這樣才能讓台灣更安定。希望台灣愈來愈好而不是台灣愈來愈亂！
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