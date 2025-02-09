影／賴清德明召五院院長 朱立倫籲以和為貴：不然將「以戰止戰」

賴清德總統明天將召集五院院長在總統府會商國政，國民黨主席朱立倫今天下午出席國民黨嘉義市黨部新春團拜時表示，對於民進黨全台發起大罷免，希望賴清德能夠以和為貴，不然將以戰止戰。

朱立倫率嘉義市長黃敏惠、立委林倩綺、許宇甄上台新春團拜時向黨員表示，在立院無論是AI基本法、貿易金融、能源政策、長照、運動產業等與民生相關法案，國民黨都相當重視，但民進黨卻一味以政治議題反對，國民黨才是真正負責任的政黨。