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影／賴清德明召五院院長 朱立倫籲以和為貴：不然將「以戰止戰」

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
國民黨主席朱立倫（右八）與嘉義市長黃敏惠（右七）等人齊聚國民黨嘉義市黨部新春團拜。記者李宗祐／攝影
國民黨主席朱立倫（右八）與嘉義市長黃敏惠（右七）等人齊聚國民黨嘉義市黨部新春團拜。記者李宗祐／攝影

賴清德總統明天將召集五院院長在總統府會商國政，國民黨主席朱立倫今天下午出席國民黨嘉義市黨部新春團拜時表示，對於民進黨全台發起大罷免，希望賴清德能夠以和為貴，不然將以戰止戰。

朱立倫率嘉義市長黃敏惠、立委林倩綺、許宇甄上台新春團拜時向黨員表示，在立院無論是AI基本法、貿易金融、能源政策、長照、運動產業等與民生相關法案，國民黨都相當重視，但民進黨卻一味以政治議題反對，國民黨才是真正負責任的政黨。

朱立倫說，民進黨針對國民黨籍立委發起全台大罷免，希望明天賴清德總統召集五院院長時，台灣要以和為貴，大家要有智慧，如果真的要讓台灣亂，真的是害台灣，如果真的要將所有國民黨立委罷免，這就不是民主，而是獨栽，那這個時候就以戰止戰，只有這樣才能讓台灣更安定。希望台灣愈來愈好而不是台灣愈來愈亂！

國民黨主席朱立倫出席國民黨嘉義市黨部新春團拜時受到黨員熱情歡迎。記者李宗祐／攝影
國民黨主席朱立倫出席國民黨嘉義市黨部新春團拜時受到黨員熱情歡迎。記者李宗祐／攝影
國民黨主席朱立倫出席國民黨嘉義市黨部新春團拜合影。記者李宗祐／攝影
國民黨主席朱立倫出席國民黨嘉義市黨部新春團拜合影。記者李宗祐／攝影
國民黨主席朱立倫在國民黨嘉義市黨部新春團拜時呼籲賴清德以和為貴，不然將以戰止戰。記者李宗祐／攝影
國民黨主席朱立倫在國民黨嘉義市黨部新春團拜時呼籲賴清德以和為貴，不然將以戰止戰。記者李宗祐／攝影

朱立倫 罷免 賴清德

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