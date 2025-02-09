尋求朝野和諧 藍：找錯對象 綠：期待正向

賴清德總統明天將召集五院院長於總統府會商國政，希望透過會商，凝聚朝野共識。國民黨立委許宇甄表示，若賴清德想解決朝野紛爭，應邀請在野黨領袖會談，或是先解決民進黨立院黨團總召柯建銘這個亂源；民進黨立委則說，在野黨領袖並非真心有意對話，朝野領袖對話是假議題，藍白在立院濫用多數強行表決爭議法案，才是真面目。

國民黨立委許宇甄表示，賴清德邀請五院院長進行院際協調，主題卻是國政會商，從邀請的名單來看，賴清德恐怕是搞錯對象。賴清德應邀請的是國內主要政黨主席及立法院黨團幹部，邀請五院院長喝茶恐怕是緣木求魚。

許宇甄說，立法院長韓國瑜的角色應是「議事協助者」，沒有辦法介入立法院各黨團的朝野攻防，而立法院目前最大亂源應是柯建銘，不但阻撓議事進行，還用冗長發言阻止朝野協商，賴清德可以在民進黨開中常會時和柯建銘溝通，先解決這個自家麻煩製造者，不需要找五院院長喝茶大拜拜。

民進黨人士表示，對於朝野政黨領袖會談，執政黨並非沒有考慮過，但至今八字沒一撇主因在於，在野黨當前挾立院多數，國民黨主席朱立倫、民眾黨代理主席黃國昌自覺有能力對抗執政黨，根本不會想坐下來談；縱使要約成局，也徒具形式。

民進黨立院黨團幹事長吳思瑤表示，賴總統優先依據憲法的授權進行院際協調，起因是立法院的政黨對立，造成院際之間權力分立原則的歧異與傷害；她舉例，三讀通過的憲法訴訟法修法劍指司法權，財政收支劃分法閹割行政權與預算權，尚未送出立法院的總預算案又對各個機關業務推動造成巨大影響。

吳思瑤指出，大家應該不設任何成見、也不設前提，如果在野黨也認為「協調是應該的、對話是必要的」，院際協調具有憲法授權，就先從院際協調來進行，並期待有正向結果；之後再依據院際協調所得出的結果，啟動未來後續必要的作為。