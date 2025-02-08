在野黨籲賴總統政黨領袖會談 綠：先從院際協調進行

賴清德總統將召集五院院長在總統府會商國政，在野黨指出，賴總統應邀請在野黨主席會談，而非五院院長。民進黨發言人吳崢表示，國民黨應對會商持正面態度；民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤說，總統依憲法授權的院際協商來展現善意，朝野應不設任何成見與前提，若在野黨認為對話是必要的，就先從院際協調進行。

吳思瑤表示，賴總統優先依據憲法的授權進行院際協調，起因是立法院的政黨對立，造成院際之間權力分立原則的歧異與傷害；她舉例，三讀通過的憲法訴訟法修法劍指司法權，財政收支劃分法閹割行政權與預算權，尚未送出立法院的總預算案又對各個機關業務推動造成巨大影響。

吳思瑤指出，大家應該不設任何成見、也不設前提，如果在野黨也認為「協調是應該的、對話是必要的」，院際協調具有憲法授權，就先從院際協調來進行，並期待有正向結果；之後再依據院際協調所得出的結果，啟動未來後續必要的作為。

吳崢表示，賴總統依憲法賦予的權責邀集五院院長會商國政，展現團結台灣的努力，更是為當前的國內外局勢尋求因應之道，這對台灣都是好事，相信社會大眾也樂見。國民黨在會商還沒開始前，就忙著唱衰、甚至另設前提，實在大可不必，呼籲國民黨若真心為台灣好，應該要對國政會商持正面態度，更應該對立法院長韓國瑜有信心。