綠：在野黨若認為有對話必要 先從院際協調進行

總統賴清德將召集五院院長在總統府會商國政，民進黨發言人吳崢呼籲，國民黨應對會商持正面態度，民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤說，總統依憲法授權的院際協商來展現善意，朝野應不設任何成見與前提，若在野黨認為對話是必要的，就先從院際協調進行。

總統賴清德10日下午3時將召集五院院長在總統府會商國政，國民黨立法院黨團書記長王鴻薇今天表示，賴總統應該邀請在野黨主席共商國是，而不是用兩面手法、說一套做一套的方式；她也擔心賴總統雖名為邀請五院院長，是否最後變成立法院長韓國瑜的鴻門宴。

吳思瑤下午受訪表示，賴總統優先依據憲法的授權進行院際協調，起因是立法院的政黨對立，造成院際之間權力分立原則的歧異與傷害；她舉例，三讀通過的憲法訴訟法修法劍指司法權，財政收支劃分法閹割行政權與預算權，尚未送出立法院的總預算案又對各個機關業務推動造成巨大影響。

吳思瑤指出，在野黨立委一再以「國會優位、立院最大」的思維，制定嚴重戕害其他憲法機關的國會擴權法案，影響五院及總統府行使各自的憲法權力，院際之間權力分立原則被打破，造成各院之間行使憲法忠誠義務受到戕害。

吳思瑤表示，總統優先依據憲法第44條授權的院際協商，展現高度與善意，大家應該不設任何成見、也不設前提，如果在野黨也認為「協調是應該的、對話是必要的」，院際協調具有憲法授權，就先從院際協調來進行。

至於總統應該邀在野黨主席共商國是的提議，吳思瑤指出，這代表在野黨也認為應該要對話，由於院際之間權力分立原則已經被打破，就先從院際協調展開，並期待有正向結果；之後再依據院際協調所得出的結果，啟動未來後續必要的作為。

民進黨發言人吳崢表示，賴總統依憲法賦予的權責邀集五院院長會商國政，展現團結台灣的努力，更是為當前的國內外局勢尋求因應之道，這對台灣都是好事，相信社會大眾也樂見。

吳崢指出，國民黨在會商還沒開始前，就忙著唱衰、甚至另設前提，實在大可不必，呼籲國民黨若真心為台灣好，應該要對國政會商持正面態度，更應該對韓國瑜有信心。

憲法第44條規範，總統對於院與院間之爭執，除憲法有規定者外，得召集有關各院院長會商解決之道。