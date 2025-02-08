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喊話賴清德 許宇甄：要朝野和諧 先解決柯建銘這個亂源

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
賴清德總統（左）、民進黨立院黨團總召柯建銘（右）。圖／聯合報資料照片
賴清德總統（左）、民進黨立院黨團總召柯建銘（右）。圖／聯合報資料照片

在朝野對峙氛圍高漲下，賴清德總統下周一下午邀請五院院長茶敘，共商國是。國民黨立委許宇甄今日表示，立法院最大亂源為民進黨立院黨團總召柯建銘，阻撓議事進行，賴清德應先解決這個麻煩製造者。

許宇甄表示，賴清德邀請五院院長進行院際協調，主題卻是國政會商，從邀請的名單來看，賴清德恐怕是搞錯對象。賴清德應邀請的是國內主要政黨主席以及立法院黨團幹部，邀請五院院長喝茶恐怕是緣木求魚。

許宇甄說，立法院長韓國瑜的角色應是「議事協助者」，沒有辦法介入立法院各黨團的朝野攻防，而立法院目前最大亂源應是柯建銘，不但阻撓議事進行，還用冗長發言阻止朝野協商，阻止預算協商者也是柯建銘，賴清德應該要先解決這個麻煩製造者。

許宇甄指出，賴清德真心想解決朝野紛爭，應該儘速找在野黨主席，召開國政諮詢會議或國是會議，開誠布公，大家同心體國，一起為政治僵局找解方，化解朝野對立，才能做到社會團結、安定的目的。

國是會議 朝野協商 柯建銘 立法院 許宇甄 賴清德 韓國瑜

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