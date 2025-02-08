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賴清德首邀五院茶敘 王鴻薇憂成圍毆韓國瑜鴻門宴
賴清德總統下周一下午召集五院院長茶敘，共商國政。國民黨立委王鴻薇今日表示憂心，賴清德搞小動作，與另外四院形成五打一，給立法院長韓國瑜穿小鞋，令茶敘成為鴻門宴。
王鴻薇表示，賴清德召集五院院長茶敘，營造朝野和諧景象。但這場茶敘並沒有特定議題，所以並非正式院際協商。賴清德仍然放任民進黨立院黨團總召柯建銘、民進黨立委在立法院，繼續羞辱韓國瑜，不斷提案改選立法院長，罷免韓國瑜。賴清德這樣的做法，難道不是說一套做一套？
王鴻薇說，如果真的要朝野和諧，賴清德要做的是邀請在野黨主席，一起共商國是，而不是用兩面手法。賴清德名為邀請五院院長，但如果是要搞小動作，會擔心最後包含賴清德在內五打一，給韓國瑜穿小鞋，變成一場鴻門宴？
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