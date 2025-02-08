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藍憂賴清德藉韓國瑜搞離間之計 讓國民黨2028兩個太陽

聯合報／ 記者王千豪程平／台北即時報導
賴清德總統召集立法院長韓國瑜在內的五院院長會商國政，但有國民黨內人士憂心，賴總統不斷墊高韓國瑜，是企圖在韓國瑜與台中市長盧秀燕間，製造國民黨「兩個太陽」矛盾。圖／聯合報系資料照片
賴清德總統召集立法院長韓國瑜在內的五院院長會商國政，但有國民黨內人士憂心，賴總統不斷墊高韓國瑜，是企圖在韓國瑜與台中市長盧秀燕間，製造國民黨「兩個太陽」矛盾。圖／聯合報系資料照片

賴清德總統召集立法院長韓國瑜在內的五院院長會商國政。國民黨立委王鴻薇質疑，賴清德只是把韓國瑜當成是努力做出朝野和諧的人形立牌。更有國民黨內人士憂心，賴總統不斷墊高韓國瑜，是企圖在韓國瑜與台中市長盧秀燕間，製造國民黨「兩個太陽」矛盾，最後2028得利的就是爭取連任的賴清德自己。

王鴻薇說，賴清德想要做出一個朝野和諧的假象，因為韓國瑜是立法院長，所以藉此動不動就說要找韓國瑜喝咖啡，但卻大玩兩面手法。

王鴻薇說，賴清德一方面放任民進黨立院黨團總召柯建銘在立院極度羞辱韓國瑜，甚至提案要改選院長，一方面賴清德自己做白臉，但不論是之前接見美國總統川普慶賀團，還是這次召集五院院長共商國政，其實都沒有實質內容，不過就是把韓國瑜當成人形立牌，假裝在促進朝野和諧。

國民黨中央方面，雖然對這次賴總統發動的院際協調至今未做出回應，但據了解，許多國民黨立委已經收到黨中央給的談參，質疑民進黨不該玩兩面手法，一邊說要找在野談，卻一邊搞罷免，透過行政單位頻批遭在野刪預算，行政難作為，這如何能有互信。

更有國民黨黨內人士質疑，現在大家都知道，2028賴總統要爭取連任的最大挑戰者就是台中市長盧秀燕，但賴總統現在不斷地做高韓國瑜，似乎是想製造國民黨內有兩個太陽的離間之計。

這名人士表示，國民黨最恐怖的是，每次一到要選總統就黨內互打，雖然韓國瑜目前看來仍是想稱職扮演立法院長的角色，但當賴清德不斷地墊高韓國瑜，會不會起心動念，造成2028國民黨內的矛盾，得利的就是賴清德自己。

國民黨 賴清德 韓國瑜

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