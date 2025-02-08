新聞幕後／府方「多顧茅廬」 韓國瑜終點頭

賴清德總統下周一將與五院院長共商國是，如何化解朝野僵局，是這場會晤重點。據了解，賴總統對團結朝野有強烈使命，也一再遞出橄欖枝，盼與立法院長韓國瑜溝通互動，府方高層銜總統之命「多顧茅廬」，韓終於點頭；府方不預設立場，但希望透過此次院際協調，降低朝野肅殺之氣。

賴總統將依憲法職權，啟動任內首度院際協調，雖然府方以「因應國內外政經局勢嚴峻挑戰」之名召集五院院長談國政；但這場會談重中之重，當然是賴總統、行院院長卓榮泰以及韓國瑜的三方互動，畢竟賴政府執政以來，國會朝野對立，行政立法也多有扞格，端看賴總統如何調和鼎鼐。

據了解，賴總統自從去年雙十國慶與韓國瑜同框後，多次對內部表達，面對國政與朝野紛擾，一定要多找韓國瑜溝通互動，且自從賴政府執政以來，在野黨也多次呼籲賴總統應與在野黨溝通；因此賴總統責成總統府秘書長潘孟安，與韓國瑜方面聯繫，希望能多找機會見面互動，商談國家大事。

面對朝小野大的政局，賴總統及執政高層都認為應該釋出善意，因此即使民進黨內部有不同聲浪，賴總統仍決定邀請韓國瑜組團代表我國，參與美國總統川普就職典禮；此外在今年元旦的新年談話時，賴總統提出希望與韓國瑜喝「大和解咖啡」。

據了解，潘孟安多次銜總統之命，向韓國瑜表達總統主動表示希望見面，但韓國瑜方面大多以時機不宜為由婉拒；這次五院院長會商，在事前的幕僚聯繫作業，包括行政院、司法院、監察院與考試院都表達樂見也有高度意願，而在立法院方面，一度在上周三「口頭答應」，但後來立院方面因故認為要再思考，直到近幾天才終於確定參與。

黨政人士表示，賴總統邀請韓國瑜晤談、希望五院院長共商國是，並非「臨時起意」，而是「延續性的善意」，希望能透過實質的溝通互動，化解朝野分歧，團結台灣內部，共同應對國內外的挑戰。