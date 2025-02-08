新聞眼／賴總統迴避政黨領袖協商 只是模糊焦點

賴清德總統邀五院院長共商國是，但並未設定主題，若要化解朝野僵局，賴總統該做的是啟動政黨領袖會談，畢竟院際協調沒有實質效力，立法院長韓國瑜基於國會議長中立，只能將會商內容「帶回」立院，朝野不會因此更和諧，屆時民進黨難道要將「協調未果」甩鍋韓國瑜？

若賴總統將下周五院會商定位成「院際紛爭協調」，意味賴政府認為，我國目前出現院際間的憲法重大爭執，必須由總統出面「仲裁」。

然而，賴政府上台後的朝野對峙，與院際紛爭沒有密切關係。例如國會改革法案審議期間的議事攻防，或是去年底三讀通過選罷法、憲訴法、財劃法等三法，以及今年一月審議今年度中央政府總預算案等種種爭議，都是立法院朝野政黨之間的對抗，不涉院際紛爭。

況且，立法院經民主程序三讀通過的法案預算，具有正當性與合法性；行政院等憲政機關透過聲請釋憲等憲政手段，反制立法院是憲法賦予的權責，未來只要依循新修正的憲法訴訟法、等待大法官裁判即可。哪來的院際紛爭需要協調？

韓國瑜以國會議長身分，出席總統所邀會商國是茶敘，就憲政層次言並無疑慮。但若深究政治層次，韓國瑜恐將面對一場「不容易的對話」，五院結構中，民進黨實質掌握了四個半，如果再加上賴總統，韓國瑜等於是以一敵五點五，如韓發表與賴總統、四院立場相左的談話，就可能被綠營扣上「製造朝野紛擾」的帽子。

可以預見，韓國瑜為保持國會議長高度，勢必維持中立，既不能代表國民黨團、民眾黨團，也不能替民進黨團多所論談，這種中立，也不無可能被外界解讀遭賴總統「摸頭成功」。韓國瑜如何應對「萬綠叢中一點藍」的五院會商，考驗他的臨場反應跟智慧。

賴總統真想促進朝野和諧，應做的不是調解院際紛爭，而是邀請我國朝野政黨領袖實際協商。賴總統現在用院際協調名義，迴避政黨領袖會商，其實只是刻意模糊朝野對立的焦點，營造溝通假象，卻繼續當「戰狼」，放任黨內繼續催動大罷免，這種和解是真還是假，答案已經昭然若揭。