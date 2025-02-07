賴總統邀五院院長會商國政 韓國瑜接球：代表人民反映民情

總統府今天宣布，賴清德總統將於下周一召集五院院長會商國政。立法院表示，「本院敬表尊重」。立法院身為最高民意機關，代表人民反映民情，更有責任轉達並向總統報告。

立法院發布新聞稿表示，立法院為憲法最高民意機關，由各黨各派委員代表民意行使職權所組成之合議制憲政機關。社會團結安定、朝野化解對立、台灣進步發展，不僅是賴總統、全體國人之期盼，也是立法院院長及全體委員之努力目標。立法院為各方民意匯聚之場域，處理各項議案本即以人民福祉為先。

立法院指出，縱然當前政情動盪，本院仍秉持憲法所賦予職權，代表人民行使立法權，不敢懈怠。面對國際局勢的變動，國家迫切需要進步，國內的政情更需要穩健的發展。立法院身為最高民意機關，代表人民反映民情，更有責任轉達並向總統報告。

立法院表示，然解決當前困局，宜回歸憲法體制，各本所司行使職權。立法院屬合議制機關，院長本於職責，將帶回會商的建議，並邀集朝野各黨團共商協調；力促行政立法之間的互動更為良善，共為國家平穩發展貢獻心力。