賴總統邀五院會商 監察院將反映預算被大砍困境

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
賴總統邀五院會商，監察院將反映預算被大砍困境。圖／聯合報系資料照片
賴總統邀五院會商，監察院將反映預算被大砍困境。圖／聯合報系資料照片

賴清德總統預計10日邀請五院院長共商國是，增進院際協調合作。監察院秘書長李俊俋今天表示，監察院長陳菊正請病假，將由監察院副院長李鴻鈞出席，監察院也將在會商前再行相關討論，目前設定會反映的議題將圍繞，預算遭大砍所面臨的業務推動困境，也藉此說明監察院職權如何受創。

李俊俋指出，監察院是今年度中央政府總預算遭大幅刪減的嚴重受災戶，已經影響到監察院行使憲法上權益，連核心職權監委調查案都遇上困難，其他諸如巡查、接受民眾陳情、辦理政務人員財產申報等，都遭遇一定程度影響。

李俊俋表示，立法院預算審查過程違背常軌，例如減列監察院業務費3億1000多萬元，後修正減列50%並凍結30%，刪減及凍結數達1億9000多萬元，又再於預算表決完成後提出撤案，提案不斷修正，可見過於草率。

李俊俋表示，立法院也全數減列一般行政業務費用等共9037萬6000元，其中包括維持機關基本運作的水電費、通訊費、物品、租金、古蹟及廳舍檢修及養護、設備及設施養護費、陽光四法資訊系統服務費等基本維運經費，勢必造成監察院憲政職責、公職人員財產及政治獻金等申報、裁處等業務執行全面停擺，屆時將提出反映。

李俊俋 監察院 財產申報

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