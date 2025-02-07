總統府邀集五院院際協調 政院：具體議題尚未盤點

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
行政院長卓榮泰。記者潘俊宏／攝影
行政院長卓榮泰。記者潘俊宏／攝影

總統府宣布，賴清德總統將於下周一召集五院院長會商國政。行政院發言人李慧芝表示，行政院對總統召集五院院長會商表示感謝。不過對於具體希望院際協商解決的議題尚無具體盤點，希望在賴總統協調下讓院際合作有好的開始。

面對總預算等朝野僵局以及多項爭議法案，行政院方面有無優先想討論的議題或解決的方向？李慧芝說目前還沒盤點，就是希望在賴總統主持的五院院長會商，可以增進院際的和諧，協調凝聚最大的共識，讓各項合作可以順利推展。

李慧芝說，行政院對總統召集五院院長會商表示感謝，卓榮泰院長多次強調，「現今國際局勢變化快速，台灣要團結信任才能保持在國際領先地位」。希望透過賴總統和五院院長的會商，可以增進院際協調與合作，凝聚最大的共識、團結彼此，讓百工百業有更好的發展，一起打拚壯大台灣，讓台灣成為世界不可或缺的一員。

總統府 行政院

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