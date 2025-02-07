賴清德將召五院長會商國政 許宇甄：應找在野領袖解僵局

賴清德總統下周一將召集五院院長於總統府會商國政，希望透過會商，凝聚朝野共識等。國民黨立委許宇甄今天表示，若賴清德真的想解決朝野紛爭，應該邀請在野黨領袖進行國政諮詢會談，請朝野領袖一起為三黨不過半的政治僵局找解方。

許宇甄表示，賴清德要依憲法賦予的權力邀請五院進行院際協調，主題卻是「國政會商，建構五院溝通橋梁，凝聚朝野共識」，但從出席的名單來看，恐怕無法做到賴總統的期待。若要凝聚朝野共識，邀集的對象是應該主要政黨的主席，以及立法院三個黨團幹部，找五院院長喝茶是緣木求魚，聊備一格。

許宇甄指出，立法院長韓國瑜的角色是議事協助者，立法院黨團紛爭，院長基於中立原則，並無法介入其中，總統府這場飲茶會，韓國瑜只能笑著帶著總統期許離開，然後再找三黨黨鞭開召開朝野協商，告知總統期待。

許宇甄提醒，賴清德召開院際協調恐怕是搞錯對象，也搞錯方向，現在立法院最大的亂源是發起全國大罷免的民進黨立院黨團總召柯建銘，透過冗長發言杯葛議事、阻止預算協商的人也是柯建銘，院際協調柯建銘無法參與，因此無法真正解決朝野紛爭，賴清德要解決製造問題的人，可以在民進黨開中常會時跟柯建銘溝通，不需要找五院院長喝茶大拜拜。

許宇甄強調，若賴清德真的想解決朝野紛爭，應該邀請在野黨領袖進行國政諮詢會談，或是召開國是會議，開誠布公、同心體國，請朝野領袖一起為三黨不過半的政治僵局找解方，這才能真正做到社會團結安定、化解朝野對立。