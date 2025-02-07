韓國瑜赴賴清德之邀共商國政？ 立院人士：代表性恐有疑義

為因應國內外政經局勢嚴峻挑戰，總統府表示，賴總統將依據憲法召集五院院長會商國政，增進院際協調與合作。不過，立院人士質疑，如果賴總統是要針對近來三讀法案肇生「院與院間之爭執」會商，立法院長韓國瑜無法代表立院不同立場的朝野黨派發言，是否赴約，還必須審慎思考。

總統府發言人郭雅慧表示，賴清德總統預定在10日（下周一）下午3時，依據憲法賦予的權責，召集五院院長在總統府會商國政，增進院際協調與合作。

由於府方強調，總統是依據憲法賦予的權責，召集五院院長在總統府會商國政，增進院際協調與合作。但依據憲法第44條，「總統對於院與院間之爭執，除本憲法有規定者外，得召集有關各院院長會商解決之。」恐會讓立法院長韓國瑜是否出席產生疑慮。

立院人士說，立法院朝野原本就對各項議題有不同見解，韓國瑜雖主持會議卻無法代表任何一方發言，且雖國民黨員，也不能代表國民黨，若賴總統是要針對近來三讀法案肇生「院與院間之爭執」，邀請五院院長共商國是，韓國瑜就必須審慎評估是否出席。

立院人士表示，由於目前只看到新聞報導，尚未看到府方的正式函文，因此韓國瑜是否出席，恐須等看到府方正式函文內容後再做決定。