聽新聞
0:00 / 0:00

傳賴清德擬邀五院院長共商國是 王鴻薇：別說一套做一套

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
賴清德總統。圖／聯合報系資料照片
賴清德總統。圖／聯合報系資料照片

賴清德總統將於近日首度邀請五院院長茶敘，盼與立法院長韓國瑜等共商國是，化解朝野對立僵局。國民黨立院黨團書記長王鴻薇今日表示，賴清德真有意促朝野合作，就應展現誠意，不是一邊強調和解，一邊放任民進黨立院黨團總召柯建銘「喊打喊殺」，不要說一套做一套。

針對賴清德擬邀韓國瑜等五院院長茶敘，共商國是，王鴻薇說，賴清德上任後一直操作朝野對立，朝野組團赴美，當然也請過喝咖啡，現在又找五院茶敘，韓國瑜又將成為重點，營造總統願與朝野和諧的氣氛。

王鴻薇表示，她要奉勸賴清德，面對國際情勢變化，特別是美國總統川普關稅戰、半導體產業衝擊、國內重大民生法案，朝野應以國家利益為先，政黨競爭放一邊，共推重要政策。

王鴻薇呼籲，賴清德真有意促進朝野合作，應該展現誠意，不是一邊強調和解，一邊放任柯建銘喊打喊殺，也放任民進黨幫助罷免團體，試圖影響明年地方選舉。樂見朝野和諧共商大事，但不要說一套做一套。

柯建銘 王鴻薇 賴清德 韓國瑜

延伸閱讀

賴清德將首度邀請五院院長茶敘 綠黨團：肯定承擔責任

柯建銘舌戰黃國昌！朝野協商險爆口角 韓國瑜急喊2次「孫悟空」

路易莎捲大罷免戰爭 賴士葆：青鳥恐嚇像極紅衛兵

【重磅快評】賴清德懸崖不勒馬 莫怪黃國昌大呼小叫

相關新聞

賴總統邀5院長會商國政 下周一院際協調

為因應國內外政經局勢嚴峻挑戰，賴清德總統下周一將啟動「院際協調」，召集五院院長會商國政。立法院長韓國瑜將出席，但立法院強...

賴清德首邀五院共商國是 考試院：用難得機會凝聚共識

賴清德總統邀請五院下周一茶敘，共商國是，增進院際協調合作。考試院秘書長劉建忻今日表示，利用難得機會交換意見，凝聚共識，以...

賴總統邀五院院長會商國政 韓國瑜接球：代表人民反映民情

總統府今天宣布，賴清德總統將於下周一召集五院院長會商國政。立法院表示，「本院敬表尊重」。立法院身為最高民意機關，代表人民...

賴總統邀五院會商 監察院將反映預算被大砍困境

賴清德總統預計10日邀請五院院長共商國是，增進院際協調合作。監察院秘書長李俊俋今天表示，監察院長陳菊正請病假，將由監察院...

【重磅快評】韓國瑜再進府 賴清德的茶會比咖啡好喝？

總統府傳出消息，賴清德總統將首度邀請五院院長茶敘，盼與立法院長韓國瑜等共商國是，化解朝野對立僵局，綠委隨即發聲肯定賴承擔...

總統府邀集五院院際協調 政院：具體議題尚未盤點

總統府宣布，賴清德總統將於下周一召集五院院長會商國政。行政院發言人李慧芝表示，行政院對總統召集五院院長會商表示感謝。不過...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。