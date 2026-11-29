好市多「黑色購物週」即將進入第2週，第8天優惠清單再出現不少實用新品！「婚姻三寶」最重要的洗碗機再推出新優惠，伊萊克斯60公分獨立式洗碗機現折10,000元；喜歡在家製作咖啡的人也有好消息，飛利浦全自動義式咖啡機現折6,000元，一台就能製作多種咖啡飲品，讓居家咖啡體驗再升級。此外，年度囤貨熱門商品好自在液體衛生棉也加入優惠，兩種尺寸每盒最高現折210元，連風倍潔織物除菌消臭噴霧也有折扣，從廚房家電到日常消耗品都有新優惠。

好市多年度購物盛事「黑色購物週」今年首度延長至14天，活動持續至12月6日，預計集結超過700項精選優惠商品，總優惠金額突破120萬元。第8天再新增22款賣場主打特惠商品，以及3款線上購物優惠商品，除了洗碗機、咖啡機等大型家電，也涵蓋影音設備、料理用品、美妝保養及日常生活用品，想趁購物週添購家電或補貨的會員，可以趁機比價入手。

廚房家電方面，伊萊克斯60公分獨立式洗碗機現折10,000元，飛利浦全自動義式咖啡機現折6,000元，想在家享受咖啡館風味的消費者值得留意；另外，VITAMIX全營養調理機含隨行杯現折4,400元，大同11人份全不鏽鋼電鍋也現折420元，從咖啡飲品到日常料理都有優惠。

影音設備同樣有多款大尺寸顯示器加入折扣，LG 55吋OLED顯示器現折10,000元，PHILIPS 85吋MINILED顯示器也現折10,000元；三星43吋移動式智慧聯網螢幕組現折3,200元，適合想升級居家娛樂設備，或需要彈性使用螢幕的消費者。清潔家電方面，DREAME追覓洗地機現折1,600元。

餐廚用品方面，德國雙人PURE不鏽鋼雙耳湯鍋含蓋4件組現折800元，WOKY哈哈鍋不沾深煎鍋含玻璃上蓋及矽膠鍋鏟現折400元；另外，德國雙人不鏽鋼真空保溫瓶現折140元，想趁購物週更新鍋具或添購日常用品，也有不同選擇。

美妝保養與個人清潔用品方面，MOROCCAN BEAUTY摩洛哥水感修護護髮素2瓶入現折160元，巴黎萊雅玻尿酸豐盈洗髮露現折200元，露得清肌緻新生A醇精華現折270元；另外，新普利超濃代謝夜酵素錠EX2盒入現折160元。

女性生理用品與居家清潔消耗品則是本次值得留意的補貨項目，好自在清新淨味液體衛生棉27公分每盒現折200元，24公分每盒現折210元，好自在熊抱散熱安睡褲每盒現折120元；風倍潔織物除菌消臭噴霧現折114元，小白兔竹炭握式暖暖包現折70元。食品調味料則有KEWPIE焙煎胡麻醬現折59元，日常用品也能趁優惠補齊。

線上購物方面，夏普480公升經典喚鮮變頻雙門冰箱現折6,000元；米森無加糖分離大豆蛋白飲每包現折280元，提供可可、紅茶及原味選擇。熱門商品科克蘭冷凍養殖帶尾超大生蝦仁，線上購物一次購買8包可享獨家現折550元，適合有冷凍食材囤貨需求的家庭。

除了每日新增的優惠商品，好市多今年也調整活動期間的營業安排。黑色購物週期間，全台14家分店提早營業，黑鑽會員每天上午7時30分即可優先入場，金星會員及商業會員則從上午8時30分開始營業。除了台灣好市多Facebook及Instagram官方帳號每日提前公布的重點特惠商品，賣場也會另外推出多款特價商品，優惠項目持續累加。部分商品設有限時折扣及每卡限購規定，優惠數量有限，售完為止。

好市多「黑色購物週」即將進入第2週，再新增多款主打優惠商品。圖／台灣好市多提供

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