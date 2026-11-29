為了讓台灣消費者品嚐日本山形縣優質水果，興農集團旗下楓康超市，29日於台中青海店舉辦「日本山形拉法蘭西洋梨、蘋果系列」上架促銷活動，現場並祭出山形紅顏姬蘋果、名月蜜蘋果及王林蘋果買一送一優惠，任選2顆99元，吸引大批民眾搶購。

活動由楓康超市協理林明圖攜手遠道來台的日本JA山形縣農協成田部長，以及台鮮公司董事長紀奕成共同主持，介紹山形水果的產地特色與優質風味。

山形縣是日本東北地區重要的水果產地，其中拉法蘭西洋梨(La France)更是西洋梨中的頂級品種。雖然最早起源於19世紀的法國，如今在法國已相當少見，但日本約八成產量來自山形縣，也讓山形成為全球拉法蘭西洋梨的重要產地。

林明圖表表示，山形縣出產的拉法蘭西洋梨果實碩大、香氣濃郁，果肉細緻滑順，帶有淡雅的花香，甜味醇厚。由於採收後需經過適當後熟，才能展現最佳風味，入口後如奶油般綿密細滑、香甜化口，深受水果愛好者喜愛，也是當地秋季代表性的高級水果。

除了拉法蘭西洋梨，山形縣也是日本無袋栽培富士蘋果的重要產地。無袋栽培讓蘋果在生長期間直接接受陽光照射，有助於糖分累積，果肉口感紮實，部分果實還可見晶瑩剔透的「蜜腺」，呈現香氣濃郁、酸甜平衡的特色，深受消費者青睞。

今天活動現場，除了安排趣味削蘋果皮比賽，還推出雞蛋10入裝每盒10元的限量排隊搶購活動，吸引民眾參與。青海店同時祭出日本山形紅顏姬蘋果、名月蜜蘋果及王林蘋果買一送一優惠，任選2顆99元，透過產地直送的優質水果與限定促銷活動，邀請消費者一起品嚐日本山形秋季鮮果的美味。

楓康超市近幾年展店積極，在全台已有52家連鎖據點。目前已知，明年將在台中及北部再開出3家據點，營運版圖持續擴大。

活動現場安排趣味削蘋果皮比賽，吸引許多民眾參與。記者宋健生／攝影