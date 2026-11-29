九合一選舉昨落幕，民進黨候選人何欣純擊敗國民黨候選人江啟臣當選台中市長，讓台中睽違8年再度政黨輪替，而何將台中火力發電廠（中火）無煤發電目標從2034年提前至2030年，以及拆除中火5根煙囪的政見將正式受到檢視。在地環團人士表示，何欣純的中火政策與中央打架，顯然對中火相當不熟，最後恐變芭樂票跳票，期待何欣純落實2030中火無煤發電的政見。

何欣純針對中火的主要政見是推動「以氣換煤」與能源轉型，並主張透過中央與地方合作，力拚將中火無煤發電目標提前至2030年，比中央原本規畫的2034年底前平時發電無煤化提前4年，以及將中火的5根煙囪一一拆除。

台中市爭好氣聯盟發起人許心欣表示，2030無煤比經濟部的2034年提前4年，這樣的政見和台電是否已經說好了？10月初第9屆空汙論壇中，台電僅重申會努力，強調2034年配合第2期燃氣時程可以做到無煤中火，顯然中央也無法為何欣純的政見買單。

許心欣進一步指出，另外要將中火5根煙囪拆除的政見，明顯看出何與中央及台電的中火政策相當不熟，經濟部和台電要中火留6部機組，也就是3根煙囪，基於國安要備用，幕僚都沒有仔細研究和細致的推測，政見難道可以這樣隨便提？都不用確認中央和台電的政策？

許心欣表示，如今何欣純勝選，將成為未來台中市的大家長，除了前述的政見外，後續還能拿出什麼空汙減量對策是台中市民要給她的考卷，期待何欣純落實2030中火無煤發電的政見。另外，有什麼人脈與陣容能進入市政府推動這些政策，也是台中人想知道的。

不具名學者表示，台電會堅持中火機組備用，就是了解將能源全部押注在天然氣相當危險，先前國際天然氣價格大漲已經吃過苦頭，中央要讓燃煤機組轉為緊急備用機組是可理解的，但無論中央或地方，都應該提出更積極的汰煤時程。