慶祝53歲生日，繼光香香雞自即日起推出限時優惠。自11月26日至11月29日、12月3日至12月6日，凡購買1份「香香炸雞XL（原價170元）」即贈「香香炸雞L（原價130元）」兌換券1張，12月7日起即可回店兌換。同時呼應53週年，加價53元就能再獲得「墨魚甜不辣」1份，原價70元。

12月7日起，持兌換券回店除可獲得「香香炸雞L」之外，加價40元可升級「香香炸雞XL」；加價99元升級「經典2號餐-香香炸雞XL＋蒜脆杏鮑菇」，現省19元；消費滿百元，即贈「印尼蝦餅」1份。

連鎖早餐「Q Burger」延續「世界風味賞」十週年旅程，全新推出「美墨站」，並攜手多力多滋，推出3款捲餅與1款盤餐。其中「熔岩卡啦雞多力多滋捲餅」以卡啦雞帶出香辣滋味，每份99元；「熔岩脆雞多力多滋捲餅」主打酥脆雞肉的鹹香，每份99元；「熔岩德腸多力多滋捲餅」則以德式香腸搭配玉米片，每份90元。「熔岩黑牛潛艇堡多力多滋盤餐」集結黑牛潛艇堡、多力多滋與墨西哥番椒風味薯條，每份165元。

除此之外，還有「熔岩培根吐司」、「熔岩黑牛潛艇堡」、「美式熔岩薯條」、「墨式番椒薯條」、「煙燻奶蓋青茶」、「煙燻奶蓋紅茶」，以及「青檸氣泡飲」等限定品項登場，將濃郁起士、微辣番椒等美墨風格元素帶進日常早餐，每份45元起。即日起於限定門市率先開放，12月9日起全台門市正式開賣。