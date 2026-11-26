印尼咖啡品牌Kenangan Coffee（凱娜克咖啡）持續拓展台灣市場，進軍台灣9個月後，全台第5間門市「誠品西門時光店」即將進駐誠品生活西門店，11月28日起試營運、12月5日正式開幕。

Kenangan Coffee首度公開熱賣前6名人氣飲品。品牌以棕櫚糖風味打造辨識度，其中熱銷突破千杯的「凱娜克拿鐵」，以及以茉莉花茶混搭拿鐵的「白茉輕雪拿鐵」、帶有椰香風格的「叩叩娜鐵」，都是人氣選擇。

此次開幕買一送一活動，指定品項包括凱娜克拿鐵、白茉輕雪拿鐵、叩叩娜鐵、開心果雪霜瑪奇朵、靜岡抹茶歐蕾及蜜桃P美式，活動期間為12月5日至6日，限XL杯同品項買一送一。

迎接冬季，凱娜克咖啡推出「杜拜可可系列」，將杜拜巧克力代表性的開心果與巧克力元素融入飲品，推出「雪霜杜拜可可歐蕾」及「絲絨杜拜可可歐蕾」兩款新品，每杯139元起。

新品優惠同步於全台門市推出。12月5日至2027年1月7日，新光A11時光店、中壢站前時光店、新光桃站時光店及新竹巨城時光店，購買杜拜可可系列L杯可免費升級XL杯；誠品西門時光店則自12月7日起至2027年1月7日推出相同優惠。

此外，12月7日起全台門市同步推出會員集點活動，至2027年1月7日前集點，並於2027年1月31日前集滿10點，即可兌換MBTI保溫杯盲盒1個，款式及顏色恕不挑，數量有限，送完為止。

Kenangan Coffee誠品西門時光店新開幕推優惠。圖/Kenangan Coffee提供