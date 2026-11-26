日月潭頂級湖畔度假祭出周年優惠！漢來日月行館迎接開館兩周年，推出兩款限量住房專案，將於12月12日中午12時開賣。

其中，「雙倍美好・成雙成對」專案限量10組，售價34,800元，旅客可選擇連續入住湖景客房兩晚，享受三天兩夜假期，或與親友同日入住兩間湖景客房。兩種方案均包含每房每晚雙人早餐，以及中式套餐或西式半自助式晚餐，入住期間為2027年1月4日至3月31日，限周日至周四使用。

另一款「日月相伴・美好成雙」專案限量40組，29,999元即可入住湖景客房一晚，享雙人早餐及晚餐，並加贈單人60分鐘身體深層肌肉舒緩SPA療程、紅酒一瓶、特製行李吊牌，以及6,000元住宿抵用券。抵用券可於下次預訂一泊二食專案時全額折抵，限周一至周四使用，須於2027年6月30日前使用完畢。

迎接兩周年，漢來日月行館也於館內12樓打造「日日好日，月來月美」文化走廊，透過歷史影像與建築動畫，呈現日月潭從昔日到今日的生活樣貌，讓旅客在欣賞湖景之餘，也能認識地方歷史。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

漢來日月行館座落涵碧半島制高點，戶外無邊際泳池與日月潭湖景相映。圖/漢來日月行館提供