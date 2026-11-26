好市多黑色購物週進入第5天，想趁年末換掃地機器人、添購大尺寸電視，或升級居家影音設備的消費者，可以留意最新一波優惠！這次不只有ROBOROCK石頭掃拖機器人、DREAME追覓洗地機等清潔家電降價，BOSE家庭劇院組現折9,000元，TCL75吋QD-MINILED顯示器也推出8,000元折扣，還有MSI電競筆電最高現折13,900元，從居家清潔到娛樂設備都有不少值得關注的選擇。

好市多年度購物盛事「黑色購物週」今年首度延長至14天，活動一路至12月6日，預計集結超過700項精選優惠商品，總優惠金額突破120萬元。第5天再新增23款賣場主打特惠商品，以及3款線上購物優惠商品，除了3C家電，也涵蓋珠寶、食品、服飾及住宿體驗。第5天再推出0.8克拉圓形鑽石項鍊優惠，現折17,000元，想趁年末入手鑽石飾品犒賞自己，可以把握這波折扣。

居家清潔家電是週五優惠重點之一，ROBOROCK石頭掃拖機器人現折3,500元，EUFY三合一掃地機器人E20現折2,000元，DREAME追覓洗地機也有1,800元折扣；另外，LG PuriCare 360度空氣清淨機現折3,400元，從地板清潔到室內空氣品質管理，都有機會趁購物週入手。

影音娛樂設備同樣有不少折扣，BOSE兩件式家庭劇院組現折9,000元，每年推出都是隱藏版熱銷商品；JBL便攜式派對藍牙喇叭麥克風則現折2,000元，年末聚會、派對都能派上用場。大尺寸電視方面，TCL 75吋QD-MINILED顯示器現折8,000元，LG 65吋QNED顯示器現折5,800元，想換大螢幕的民眾可以參考。

筆電優惠則鎖定電競與日常使用需求，MSI17.3吋電競筆記型電腦現折13,900元，ASUS16吋筆記型電腦現折6,000元，無論是遊戲娛樂或工作使用，都有不同價位的選擇。

生活用品方面，橘子工坊天然制菌除臭酵素洗衣膠囊每箱現折180元，絲花美顏洗臉巾每箱現折120元；NEW BALANCE 996經典復古運動鞋現折500元，想買到自己適合的尺寸建議要儘早進場。

食品優惠涵蓋生鮮、冷凍食品與日常補貨品項。台灣雞里肌肉真空包每公斤現折50元，僅限週五當天推出優惠；產銷履歷椪柑現折40元，優惠期間為週五至週日。冷凍食品方面，灣仔碼頭高麗菜豬肉口味冷凍脆皮爆汁煎餃現折110元，哈根達斯濃醇雙享雪酥現折170元；另外，桂格黃金麩片燕麥片現折50元，KOH純椰子水每箱現折100元，想趁機補充日常食品的消費者也有不少選擇。

除了日常用品與食品，住宿體驗也加入優惠行列，湯悅溫泉會館雙人一泊三食住宿券現折1,400元，內容包含雙人早餐、晚餐及下午茶，另提供兩人浴衣體驗1小時，適合規劃冬季溫泉小旅行。

線上購物則主打大型休閒與運動設備，KIDKRAFT遊戲屋現折4,100元，STAG PACIFICA戶外乒乓球桌現折6,600元，SOLE E98+智能橢圓機更現折21,000元，想添購居家運動或戶外娛樂設備，也可以把握線上優惠。

除了每日新增的優惠商品，好市多今年也調整活動期間的營業安排。黑色購物週期間，全台14家分店提早營業，黑鑽會員每天上午7時30分即可優先入場，金星會員及商業會員則從上午8時30分開始營業。除了台灣好市多Facebook及Instagram官方帳號每日提前公布的重點特惠商品，賣場也會另外推出多款特價商品，優惠項目持續累加。部分商品設有限時折扣及每卡限購規定，優惠數量有限，售完為止。

好市多「黑色購物週」第5天再推全新主打優惠商品。圖／台灣好市多提供

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好市多「黑色購物週」第5天再推全新主打優惠商品。圖／台灣好市多提供

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好市多「黑色購物週」第5天再推全新主打優惠商品。圖／台灣好市多提供

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好市多「黑色購物週」第5天再推全新主打優惠商品。圖／台灣好市多提供