新光三越周年慶最後壓軸台北站前店今日開跑，因近來市場變動因素多加上選戰因素，台北站前店在商品動員與促銷強化應對，像是首七日推出TOP 50商品超值價，因應天冷保暖需求，大衣、靴子、冬被最低來到2折，並請專櫃大量備貨；化妝品3.5折起、人氣品牌家電最低到4折，冬被指定款還有買一送一，讓有需求者可趁這波年度優惠購入。

隨著氣溫明顯降溫，新光三越表示，冬被寢具成為消費者入手重點，Kinloch Anderson、Tonia Nicole東妮寢飾等萬元冬被全面下殺1.7折起，直接現省1萬多元，開店後引發排隊搶購熱潮，像是Kinloch Anderson石墨烯複合蠶絲可水洗雙人冬被周慶首日就秒殺賣逾百條。

另外，今年家電商品開檔前即有高詢問度，除了預購以來主顧客在3C、家電客單價都有提升，周年慶首日像是OSIM V手天王3、集雅社日立冰箱以及PANASONIC六門冰箱等6折起再享節能補助，搭配會員獨享好禮天天送與周年慶滿千送千點，回饋再加乘，開店一小時成交量較去年成長一成。

每年必搶的化妝品優惠最低3.5折起，今早9點半便湧現排隊人潮，開店2小時有多項熱銷組合售罄，包括LANCÔME小黑瓶發燒組、GUERLAIN皇家蜂王乳黃金雙后超值組、SK-II超限量青春加大增量組等限量組數完售。接近耶誕節，歐舒丹經典倒數月曆也掀起排隊搶購潮，一盒滿足送禮需求，開店2小時搶購一空。

除了全館與業種滿額回饋，新光三越會員獨享「點數30點換300元電子購物金」，將手上的點數放大100倍，今起至12月6日指定業種單筆消費滿5,000元即可折抵300元。

今年夯到爆的寶可夢，台北站前店今起展開點數兌換，寶可夢SUPERCARD造型悠遊卡－皮卡丘造型零錢包（30周年款），新光三越App點數專區扣skm points 3,500點即可兌換。