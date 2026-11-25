天氣轉涼，來杯熱咖啡暖暖身！星巴克迎接感恩節，將於明（26）日推出「感恩好友分享日」優惠，限時9小時，開放消費者揪好友一起喝咖啡。活動時間為上午11時至晚上8時，到店購買兩杯大杯（含）以上、冰熱及口味皆相同的現作飲品，其中一杯由星巴克招待，等於享有買一送一優惠，每人每次最多可買二送二。

不過，並非所有飲品都適用本次優惠。排除品項包括太妃核果風味那堤 、太妃核果風味冷萃咖啡、太妃核果風味氮氣冷萃咖啡、特選西西里風氣泡美式咖啡、雲朵冰搖濃縮咖啡、冰淇淋飲品、罐裝飲料、典藏系列咖啡、星巴克咖啡三式/抹茶三式、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料，實際供應品項依各門市現貨為準。

此外，活動飲品須於現場一次領取，不適用車道服務、外送外賣、電話預訂及行動預點服務。若要更換燕麥奶、杏仁奶，或添加配料、調整冰量及補奶等客製化需求，須另外付費；本優惠也不能與其他折扣、優惠、星禮程回饋及行銷活動合併使用。

星巴克也提醒，部分門市不參與本次好友分享活動，不適用門市如下： 松山機場、松機T2、一航廈3F、新二航廈B2、二航廈4F、二航廈5F、二航廈D3、二航管制4F、三航廈D15、小港國際站、台中機場、青埔、六家、烏日、苗栗高鐵、彰化高鐵、雲林高鐵、嘉義高鐵、台南高鐵、左營高鐵、南港車站、南港高鐵、松山車站、台鐵一、板橋車站、中壢休息站、湖口休息站、西湖休息站、泰安南、泰安北、清水站1F、清水站3F、南投休息站、西螺、東山休息站、關廟南、仁德南、仁德北、古坑休息站、花蓮和平、洄瀾、福隆觀海、羅東林場、日月潭、中埔穀倉、奇美博物館、墾丁福華、海生館、花蓮理想、龍門、101典藏、京站、南港LALA、星巴克典藏DREAM PLAZA台北。完整不適用門市名單及活動細節，仍以星巴克官方網站公告為準。