六福村主題遊樂園11月28日起至明年1月3日推出「SNOOPY耶誕祭」，遊客在指定商店消費不限金額，即可獲得限量集章明信片，完成集章及打卡任務再送限量史努比杯墊；另推出9款獨家耶誕限定商品，最低390元起，還有3公尺高的巨型歐拉夫陪伴遊客過節。

六福村表示，今年耶誕獨家開發9款史努比限量商品，以米白毛絨質感搭配耶誕紅綠配色，主角包括史努比、歐拉夫及糊塗塌客，涵蓋玩偶、羊羔絨束口袋、毛巾繡袋、零錢包及抱枕等5大類商品。

其中3款大頭造型毛絨零錢包每款390元，毛巾繡袋及羊羔絨束口袋各450元、抱枕680元，戴上耶誕帽、圍上紅圍巾的25公分史努比及歐拉夫玩偶各980元，11月28日上午11時起於史努比主題商店及快閃店限量開賣，售完為止。

六福村也推出耶誕限定集章活動，遊客於園區5處指定店家消費不限金額，憑發票即可獲得限量集章明信片，循著「愛、分享、勇氣、忠誠、榮譽」5道線索走訪園區，集滿5章後與史努比造景合照，並依指定方式於臉書公開發文，即可至史努比主題快閃店兌換限量杯墊，限量400個。

耶誕祭期間，中央廣場及美國大西部主街道將換上花生家族耶誕造景，史努比主題咖啡館更有3公尺高的歐拉夫環抱巨型耶誕球。每天下午2時推出耶誕遊行（周二休演），耶誕老人、精靈及馴鹿將登場與遊客互動，每逢假日中午12時30分，牛排館也將推出結合魔法、雜耍及舞蹈的耶誕表演。

園區餐廳同步推出耶誕限定餐點，包括搭配薑餅人的耶誕戰斧牛排、頂著鹿角及紅鼻子的萌萌馴鹿堡，以及加長版XL脆雞潛艇堡。六福村平日上午9時30分至下午5時營業，假日則為上午9時至晚間7時30分，下午5時後僅開放美國大西部區。

六福村推出史努比耶誕限定集章明信片，消費不限金額即可獲得，完成指定任務再送限量杯墊。圖／六福村提供

六福村推出耶誕限定餐點，其中「萌萌馴鹿堡」以鹿角及紅鼻子打造可愛造型。圖／六福村提供

六福村推出耶誕限定餐點，其中「萌萌馴鹿堡」以鹿角及紅鼻子打造可愛造型。圖／六福村提供