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現省42元！福勝亭開運豬排188元 丸亀製麵年曆享「買炸物送烏龍麵」
年底想轉運？連鎖日式豬排「福勝亭」自即日起至11月30日，推出「轉好運」限時優惠，到門市出示活動圖片截圖，「開運豬排定食」原價230元，特惠價188元，現省42元。
「丸亀製麵」推出「2027丸亀製麵限量桌曆」，內含12張「烏龍麵免費兌換券」，每月購買任一炸物，即可免費享用當月指定烏龍麵。再加碼天丼飯及關東煮免費兌換券，整本優惠總價值超過1,500元。於門市現場用餐消費滿100元，憑丸亀製麵LINE官方帳號購買票券，即可加價299元購買，售完為止。
除此之外，加入LINE官方帳號好友，每週一搶領當週「免費炸物兌換券」；每月11日「筷吃丸亀日」，以99元享用原價百元以上的活動烏龍麵；再搭配桌曆當月優惠券，購買任一炸物，即可免費兌換當月指定烏龍麵，品項價值最高達154元。
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