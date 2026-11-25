六福村主題遊樂園11月28日起至明年1月3日推出「SNOOPY耶誕祭」，遊客在指定商店消費不限金額，即可獲得限量集章明信片，完成集章及打卡任務再送限量史努比杯墊；另推出9款獨家耶誕限定商品，最低390元起，還有3公尺高的巨型歐拉夫陪伴遊客過節。

2026-11-25 11:06