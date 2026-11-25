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2027春節住房優惠開跑！新竹老爺雙人房5100元起 官網早鳥現折600元
迎接2027年農曆春節，不想出國也能安排一趟輕旅行！新竹老爺酒店推出「羊享團圓春節住房專案」，鎖定2027年2月6日至2月9日（初一至初四）春節連假，推出住房、一泊二食、SPA住房及連住兩晚等多元方案。其中，官網限定早鳥一般住房每房現折600元，折扣後雙人房最低5,100元起。
新竹老爺酒店此次推出的「春節一般住房」分為含早餐與不含早餐兩種選擇，符合早鳥優惠資格者，每房可折價600元，雙人房最低5,100元起，適合想安排春節小旅行、又希望控制住宿預算的旅客。
喜愛美食的旅客，則可選擇「春節咖啡廳一泊二食」方案，雙人每房8,200元起，入住期間可享自助早餐，以及自助午餐或晚餐。位於酒店二樓的Le Café咖啡廳提供中、西、日式料理，熱食區有牛排、羊排、烤鴨、鮭魚燒及生蠔，另有異國熱炒、現煮湯品、海鮮、日式生魚片、手捲、沙拉冷盤、麵包及甜點等多樣選擇。
此外，也有適合想放鬆度假的「春節SPA住房」，雙人房每晚7,900元，包含雙人60分鐘精油按摩及兩客早餐；喜歡慢遊的旅客，則可選擇「春節連住2晚含早餐」方案，雙人房11,400元，安排更充裕的假期。
新竹老爺酒店也推出高鐵加購優惠，成人旅客搭乘標準車廂對號座或商務車廂，可享全票票價95折起。相關資訊可洽：03-5631122。
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