好市多年度購物盛事「黑色購物週」進入第3天，官方再度搶先公開新一波優惠清單！今年活動首度延長至14天，從即日起至12月6日，預計集結超過700項精選優惠商品，總優惠金額突破120萬元，品項涵蓋熱門3C家電、生活精品、黃金鑽石、冬季服飾及日常食用品。隨著活動持續進行，每天都有不同優惠陸續加入，最新一波有23款現場主打特惠商品曝光，其中最吸睛的就是日本A4和牛紐約客真空包，限時1天推出每公斤現折550元的優惠，優惠僅限11月25日當天，想品嘗和牛的老饕可要把握機會。

除了生鮮美食，這次新增的優惠商品也涵蓋科技、娛樂與外出用品，從AI筆電、電競周邊到電動滑板車都有折扣。其中，HP 16吋AI筆記型電腦現折7,700元，對於計畫趁年末汰換筆電、升級工作設備的消費者來說相當值得關注；SAMSONITE 22+29吋行李箱2入組現折1,200元，適合有旅遊需求、想一次備齊不同尺寸行李箱的家庭。電競玩家則可留意SteelSeries有線電競耳機麥克風，現折1,100元；電動滑板車更直接現折6,000元，折扣幅度相當有感。

居家生活用品同樣有不少實用好物加入優惠行列。KOHLER瞬熱電腦馬桶座現折2,200元，想升級衛浴設備的會員可以趁機留意；TEMPUR丹普星動枕現折650元，適合想改善睡眠舒適度的消費者。日常採買與居家收納方面，SPACEMADE多功能摺疊推車現折200元，方便外出購物或搬運物品；Mari Steiger雙面砧板也現折140元，廚房用品想汰舊換新不妨趁這波優惠入手。

美容保養品也在黑五第3天持續擴大優惠品項，AHC溫感面膜組20入現折240元，belif紫芹潤澤炸彈霜則現折230元，為冬季肌膚保養補貨提供更多選擇。

除了每日新增的優惠商品，好市多今年也調整活動期間的營業安排。黑色購物週期間，全台14家分店提早營業，黑鑽會員每天上午7時30分即可優先入場，金星會員及商業會員則從上午8時30分開始營業。除了台灣好市多Facebook及Instagram官方帳號每日提前公布的重點特惠商品，每日賣場也會另外推出多款特價商品等待民眾挖寶，天天都會新增新的優惠商品，項目也會持續累加。

不過，會員採購時仍要留意部分商品設有每卡限購規定，且優惠數量有限、售完為止。尤其像日本A4和牛這類限時優惠商品，建議把握指定日期提早進場；如果還在觀望其他家電或生活用品，也可以持續追蹤後續每日新增的優惠清單，掌握接下來的黑五購物驚喜。

好市多「黑色購物週」第3天主打優惠商品公開。圖／台灣好市多提供

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好市多「黑色購物週」第3天主打優惠商品公開。圖／台灣好市多提供

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好市多「黑色購物週」第3天主打優惠商品公開。圖／台灣好市多提供