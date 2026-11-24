美式賣場好市多年度盛事「黑色購物週」今年首日就買氣熱烈，優惠品項也更加多元。除了官方社群與官網前一天預告的主打商品外，每天賣場內都還會新增隱藏版優惠，活動期間項目持續累加；不過部分商品設有限購與限量規範，有看到喜歡的品項，還是儘早前往賣場選購最安心。

好市多獨有大瓶裝的「貝膚黛瑪舒敏潔膚液」，也是每年黑五必囤貨的經典優惠項目。活動期間850ml 3入裝還加贈2罐100ml方便外出攜帶的旅行罐，現折450元，特價1,399元，買1組就能用整年。

首日便登場的「NEXXUS 礦物純淨蓬鬆洗髮精／護髮乳」現折150元，優惠價419元；「適樂膚長效潤澤修護霜2入組」現折260元，優惠價939元；「舒特膚極效修復乳2入組」現折200元，優惠價799元；「潘婷3分鐘奇蹟護髮精華素5入組」現折120元，特價479元，平均每條不到100元超級划算。這幾款皆是口碑經典好物，從活動第一天就相當熱賣。

看準近期超夯的PDRN保養趨勢，好市多也在黑五期間推出新品「CNP Laboratory專業微導粉潤安瓶2入組」，現折210元，特價769元，價格比一般藥妝店便宜不少；此外，肌研、OLAY等開架人氣品牌，也同步在黑五期間祭出抗老、保濕多效組合優惠。

居家舒壓系列同樣有感下殺，「花王泡澡錠80入」現折200元，優惠價399元；「美舒律蒸氣眼罩舒緩氛享組（36片）」現折166元，每盒只要519元，想趁冬季囤貨的會員千萬別錯過。

好市多「黑色購物週」即日起至12月6日登場，預計集結超過700項精選優惠商品，總優惠金額突破120萬元，涵蓋大型家電、熱門3C、居家美妝到生鮮美食，為會員帶來年度超值回饋，預估後續還會陸續釋出更多驚喜優惠。

好市多「黑色購物週」美容保養類隱藏版優惠別錯過。記者黃筱晴／攝影

好市多「黑色購物週」美容保養類隱藏版優惠別錯過。記者黃筱晴／攝影

好市多「黑色購物週」美容保養類隱藏版優惠別錯過。記者黃筱晴／攝影

好市多「黑色購物週」美容保養類隱藏版優惠別錯過。記者黃筱晴／攝影

好市多「黑色購物週」美容保養類隱藏版優惠別錯過。記者黃筱晴／攝影

好市多「黑色購物週」美容保養類隱藏版優惠別錯過。記者黃筱晴／攝影

好市多「黑色購物週」美容保養類隱藏版優惠別錯過。記者黃筱晴／攝影