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現省371！拿坡里「披薩＋酥炸翅腿10隻」199元、頂呱呱「套餐現省71」
「拿坡里炸雞．披薩」自即日起至11月27日期間推出限時優惠。「小披薩＋10隻酥炸翅腿」，原價570元，優惠價199元，現省371元，加價100元，還可升級為大披薩。「酥炸翅腿」則提供柑橘起司、香檸起司、原味胡椒、川香椒麻等4種選擇，各有不同特色。
除此之外，本次拿坡里推出全新「檸檬果漾蛋塔」，將經典酥皮蛋塔添加檸檬果乾，讓奶香增添酸甜果香，6入原價300元，優惠價229元。
「頂呱呱」自11月26日至11月30日推出黑五優惠。主打「招牌分享桶」，內容包含原味炸雞3塊、原味雞腿3隻、呱呱包3顆及地瓜薯條1份，原價681元，特價449元。另外購買「招牌分享桶」，還可享人氣單點「均一價50元」，品項包含雞脖子、青花椒鹹酥雞及呱呱雞柳條，原價99～85元，最多享51折。
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