九合一大選周六登場，台灣高鐵選前之夜到投票日當天上午對號座幾乎全數售出，疏運期間售票率較上次大選大增三成。交通部急呼籲旅客運具分流，改搭仍有空位的台鐵與國道客運；高鐵公司也祭出延收、加開全車自由座等措施，尖峰運能較破紀錄的中秋疏運再提升19%，並將於選前之夜傍晚超尖峰時段啟動自由座閘門管制，同時也不排除有機會動態停售自由座車票。

2026-11-24 12:04