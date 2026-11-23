美式賣場好市多年度購物盛事「黑色購物週」23日正式開跑，今年首度將活動時間延長至2週，從即日起至12月6日登場，預計集結超過700項精選優惠商品，總優惠金額突破120萬元，從大型家電、熱門3C、居家用品到生鮮美食，為會員帶來年度購物優惠。除了官方事先預告的商品，首日賣場也出現不少未提前曝光的隱藏版優惠，記者實際走訪賣場，整理出多款值得入手的好物，想趁黑五撿便宜的會員不妨參考。

首日進場發現，預告清單中未曝光的鑽石、珍珠飾品已經悄悄推出優惠。其中，0.2克拉鑽石藍寶石項鍊現折12,000元，優惠價46,899元；0.5克拉圓形鑽石戒指現折18,000元，特價68,999元；0.07克拉圓形鑽石手鍊現折12,000元，優惠價42,999元。另外，AKOYA珍珠手鍊也現折3,900元，優惠價12,999元，想入手珠寶飾品的會員可以趁機留意。

小家電與廚房家電同樣有不少驚喜優惠。NINJA氣炸烘烤爐現折2,100元，優惠價7,779元；另一款NINJA氣炸蒸烤箱現折1,800元，特價6,999元。外型精巧、兼具設計感的récolte麗克特料理電磁爐，現折900元，特價3,389元；被視為烤麵包神器的BALMUDA烤麵包機，價格也再下修，優惠價4,989元。另有Tefal特福隨行果汁機2入組，現折520元，優惠價1,979元，健康果汁隨身新鮮帶著走。

個人美容與清潔家電也是入手好時機，TESCOM BLDC吹風機主打輕巧設計，黑五現折400元，優惠價1,299元；飛利浦電動沖牙機單入組/6噴嘴則現折700元，優惠價2,579元，想升級日常口腔清潔設備的消費者可以參考。

吸塵器與織物清潔機也是這次首日值得關注的品項，IRIS手持式充電吸塵器主打超輕量設計，現折500元，優惠價1,789元，適合居住空間較小的租屋族；海爾織物清潔機現折650元，優惠價2,249元，可用於沙發、地毯等居家織品清潔。另一款伊萊克斯集塵無線吸塵器，主打免動手清理集塵盒，現折5,250元，特價11,739元，折扣有感。

隨著天氣逐漸轉涼，冬季保暖用品也陸續推出優惠。德國博依披蓋型電熱毯現折400元，優惠價1,599元；床墊型長效電毯則現折410元，特價1,589元。此外，賣場還有多款科技長纖雲朵被、針織印花雲柔澎澎被及泡泡毛舒適毯，想趁降溫前替家人添購保暖寢具，也可以趁這波活動逛逛。

整體觀察，今年好市多黑色購物週首日優惠品項數量與去年相差不大，種類多元分散，但目前大家電類的優惠品項還沒有太多。考量今年活動首度延長至14天，預估後續還會陸續釋出更多吸引人的商品優惠。尤其是電視、洗衣機、冰箱、洗碗機等大型家電，目前首日並未出現太多優惠選擇。好市多黑色購物週優惠商品天天都會新增，項目持續累加，如果近期有汰換家電的需求，建議持續關注接下來每日新增的優惠品項再決定進場時機。

好市多「黑色購物週」隱藏版優惠等會員們進場挖寶。記者黃筱晴／攝影

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好市多「黑色購物週」隱藏版優惠等會員們進場挖寶。記者黃筱晴／攝影

好市多「黑色購物週」隱藏版優惠等會員們進場挖寶。記者黃筱晴／攝影

好市多「黑色購物週」隱藏版優惠等會員們進場挖寶。記者黃筱晴／攝影

好市多「黑色購物週」隱藏版優惠等會員們進場挖寶。記者黃筱晴／攝影

好市多「黑色購物週」隱藏版優惠等會員們進場挖寶。記者黃筱晴／攝影

好市多「黑色購物週」隱藏版優惠等會員們進場挖寶。記者黃筱晴／攝影

好市多「黑色購物週」隱藏版優惠等會員們進場挖寶。記者黃筱晴／攝影

好市多「黑色購物週」隱藏版優惠等會員們進場挖寶。記者黃筱晴／攝影

好市多「黑色購物週」隱藏版優惠等會員們進場挖寶。記者黃筱晴／攝影