第一天還沒逛夠，好市多年度盛事「黑色購物週」第2天優惠官方搶先再公開新優惠！今年優惠品項數量創新高，官方預告官方預告即日起至12月6日活動期間將集結超過700項精選優惠商品，總優惠金額突破120萬元，品項涵蓋熱門3C家電、生活精品、黃金鑽石、冬季服飾及日常食用品。

稍早好市多在社群公開了黑色購物週第2天即將新增的19款現場主打特惠商品，除了鑽石項鍊、戒指閃耀登場，大家喜愛的洗碗機、除濕機、氣炸烤箱、人體工學椅都推出新款優惠，以往少見的兒童電動玩具車也應景登場，生鮮類則是有年末聚餐必備的熟凍松葉蟹拼盤豪華亮相。

其中，家電類當然首推洗碗機，BOSCH 60公分獨立式洗碗機現省7,140元、伊萊克斯同步推出45公分獨立式洗碗機優惠，現折6,000元，滿足不同家庭人口數的需求。往年推出都超熱賣的美膳雅17公升氣炸烤箱，今年現折2,200元、秋冬提升家庭舒適度必備的Panasonic變頻除濕機18公升，現折1,750元。

迎接即將到來的聖誕假期，賣場內也提前換上了節慶氛圍，除了多款聖誕樹、聖誕裝飾都有優惠，這次甚至推出了超狂的兒童電動車黑五折扣，McLaren兒童電動卡丁車現折2,000元、Aston Martin F1兒童電動玩具車則是現折1,500元，從小入主名車就趁現在。

今年美容保養品首日就推出不少優惠，黑五第二天再新增M2超能膠原新生組現折400元、貝膚黛瑪舒敏潔膚液組合現折450元、巴黎萊雅金緻護髮精油組現折180元；家有嬰幼兒必囤貨的尿布也推出新款優惠，滿意寶寶三麗鷗輕巧褲箱購現折224元。

黑色購物週期間，全台14家分店將提早開始營業，黑鑽會員每天上午7時30分即可優先入場，金星會員及商業會員則從上午8時30分開始營業。除了台灣好市多Facebook和Instagram官方帳號提前預告的重點特惠商品，每日賣場也會另外推出多款特價商品等待民眾挖寶，天天都會新增新的優惠商品，項目持續累加。今年透過延長檔期與分時入場安排，希望分散尖峰購物人潮，讓會員能更舒適從容地挑選優惠商品。但要注意，部分商品有限購規定，且貨量有限，售完為止，會員得要抓緊時間進場採購。

好市多「黑色購物週」第2天主打優惠商品公開。圖／台灣好市多提供

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好市多「黑色購物週」第2天主打優惠商品公開。圖／台灣好市多提供

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好市多「黑色購物週」第2天主打優惠商品公開。圖／台灣好市多提供