百貨周年慶進入壓軸階段，新光三越台北站前店周年慶11月26日登場。適逢天氣有感降溫，特別推出時尚保暖大衣、人氣短靴，以及品牌冬被全面下殺2折起、指定款式買一送一，準備迎接保暖需求商機。京站周年慶再加碼「滿2,000送300」以及萬件保暖商品最殺折扣。

新光三越會員點數價值再放大，11月23日起只要扣30點skm points即可兌換限量300元電子購物金，於11月26日至12月6日指定業種單筆滿5,000即可折抵300元。

新光三越台北站前店指出，另外，年底居家換新潮來臨，特別準備了人氣家電4折起，指定機種還有滿新機送新機的超值優惠。另外，周年慶必買的化妝品部分，台北站前店是最後入手時機，經典組合下殺3、5折，此外很多品牌也都推出限定耶誕禮盒，以及倒數月曆，讓美妝控來搜集。一樓的廣場也特別跟寶可夢聯名，舉辦寶可夢星光耶誕季活動，現場有13公尺高的聯名的耶誕樹，另外還有一個巨型的卡比獸氣偶，在整點時候也會有雪花秀，希望民眾在周年慶買得開心也玩得開心。

首七日鎖定年末家電換新、旅遊出行及冬季換裝需求，推出三大限時優惠。像是「家電買機送機」象印炎舞炊煮壓力IH電子鍋最高現省22,910元，加贈麗克特無線調理機、洗米盆及真空保溫杯；集雅社LG蒸氣洗碗機現省15,000元，再送LG 25L變頻微波爐；虎牌日本製土鍋壓力IH電子鍋7折起，加贈日本製VE節能真空熱水瓶，家電換新享雙重優惠。

「旅行箱買大送小」AILI MONTAGUT上掀旅行箱25吋＋28吋買一送一，陽光橘子F7系列20吋＋28吋旅行箱組合下殺3.2折、特價3,980元，長短途旅行裝備一次備齊。「冬被買一送一」Kinloch Anderson抗菌芙蓉枕一對特價990元，京都西川遠紅外線蓄熱抗菌冬被買一送一、4折入手。

京站周年慶也備足萬件保暖商品，除了周年慶滿額贈「滿3,800送600」（包含400元商品贈券與200元Qonline 贈券），即起至12月14日再加碼「滿2,000送300」，等於「滿3,800送900」，同步集結日系服飾、都會女裝、機能戶外等人氣品牌推出折扣與滿額現抵，搶攻年末換季購物商機。即日起至11月29日，Q卡友於當日累積滿3800元，獲抽獎機會一次（可累贈），有機會抽中1萬元贈券(共50名)。

新光三越台北站前店周年慶，LUSH 29½ High Street高街29½號月曆禮盒，推薦價7,750元。圖／新光三越提供

新光三越台北站前店周年慶，虎牌日本製土鍋壓力IH電子鍋7折起，加贈日本製VE節能真空熱水瓶。圖／新光三越提供

新光三越台北站前店周年慶，SK-II超限量青春加大增量組價值15,904元，特價8,091元。圖／新光三越提供

新光三越台北站前店周年慶，PUMA連帽風衣外套特價1,090元。圖／新光三越提供

新光三越台北站前店周年慶，Kinloch Anderson抗菌芙蓉枕一對特價990元。圖／新光三越提供

京站周年慶，niko and…即日起至12月2日，男女新品服飾全面8折，品牌會員單筆滿3,000元現抵300元。圖／京站提供