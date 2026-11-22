好市多黑五明早開跑！首日35款主打優惠先公開 85吋QLED電視現省2.3萬
美式賣場好市多年度盛事「黑色購物週」將於11月23日至12月6日盛大開跑，今年大幅延長活動時間，長達14天的活動規模今年再創新高，預告將集結超過700項精選優惠商品，總優惠金額突破120萬元，從大型家電、熱門3C、居家用品到生鮮美食，天天都有不同好康，為會員帶來最有感的降價誠意。
稍早好市多也搶先在社群公開了首日35款主打特惠商品，數量比往年再翻倍，包括QLED大電視、寶可夢晚安褲、電子衣櫥、冰箱、洗脫烘洗衣機、洗地機、床墊等熱門商品，還有美國頂級嫩煎里肌真空包都第一天就澎湃送上。許多都是平常就相當熱門的爆款商品，平常在好市多的售價就已經比一般通路優惠，若再加上黑色購物週折扣價格肯定更甜，有興趣的會員趕快加入購物清單進場選購。
首日主打優惠包括頂級Samsung 85吋Neo QLED顯示器，折價2.3萬元、滿意寶寶寶可夢晚安褲箱購省256元、SHARP 528公升四門對開冰箱現折9,500元、LG蒸氣電子衣櫉現折8,000元、ROBOROCK石頭洗地機F25 ACE PRO現折2,600元、飛利浦Sonicare電動護齦牙刷2入＋4刷頭組現省1,910元、席伊麗標準雙人床墊現省5,000元、惠而浦洗乾衣機組現折19,500元。另外，美國頂級嫩煎里肌真空包每公斤現省130元，是熱愛牛排饕客的實惠必買商品。
除了台灣好市多Facebook和Instagram官方帳號提前預告的重點特惠商品，每日賣場也會另外推出多款特價商品等待民眾挖寶，且優惠商品多元，除了限量的黃金珠寶，還有家電、3C、日常用品、服飾、食品等。好市多也預告，包括LE CREUSET鑄鐵鍋、Dyson空氣清淨機，以及DREAME三合一吹風直髮器都會有優惠。
黑色購物週期間，全台14家分店將提早開始營業，黑鑽會員每天上午7時30分即可優先入場，金星會員及商業會員則從上午8時30分開始營業。透過延長檔期與分時入場安排，希望分散尖峰購物人潮，讓會員能更舒適從容地挑選優惠商品。
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