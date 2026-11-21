王品旗下人氣燒肉吃到飽品牌「肉次方」，攜手經典怪獸哥吉拉推出期間限定聯名，從桌邊現切牛排、怪獸造型餐點到聯名啤酒杯，成功掀起粉絲搶吃熱潮。品牌統計，10月哥吉拉聯名牛排出餐量突破4萬份，相當於單月吃掉8隻身高約400公尺的昭和初代哥吉拉，驚人銷量也讓聯名活動話題持續延燒。先前詢問度極高的「哥吉拉聯名啤酒杯」第一波已全數贈完，第二波贈品數量更加碼至原本的2倍，預計11月下旬陸續到店，想收藏的怪獸迷可把握機會。

哥吉拉系列電影橫跨超過70年，是影史最具代表性的怪獸IP之一，累積不同世代影迷支持。這次肉次方將怪獸元素融入餐飲體驗，推出聯名主題餐點與門市佈景，讓消費者不只吃燒肉，還能感受哥吉拉席捲而來的震撼氣勢。活動至2027年1月31日止，凡消費「進擊の肉」套餐，即可享有專屬「哥吉拉主題肉車」桌邊服務，由服務人員現切哥吉拉聯名牛排，並現場刨削哥吉拉背鰭造型鹽塊，搭配帶有煙燻風味的肉品及醬香濃郁的腳掌造型沾醬，從上桌儀式到料理細節都充滿怪獸主題巧思。

除了主打牛排，肉次方也推出兩款造型吸睛的聯名餐點，消費任一套餐即可加價59元起享用「哥吉拉煙燻黑熱狗堡」及「哥吉拉闇黑泡芙」。黑熱狗堡以全黑麵包搭配醃燻黑熱狗，外層再撒上黑色酥脆麵包丁，呈現哥吉拉堅硬霸氣的外型；闇黑泡芙則以酷黑外殼包裹芝麻奶霜內餡，再用布朗尼打造經典背鰭造型，將怪獸元素轉化為甜點設計，呈現外型酷黑、內餡甜香的反差風味。

想收藏聯名周邊的消費者，還可留意「哥吉拉咆哮Asahi」啤酒暢飲方案。加價249元即可享有啤酒暢飲，並獲得限量哥吉拉聯名啤酒杯。由於第一波贈品在活動推出後短短兩週內便全數送完，品牌緊急追加生產，第二波數量增加至第一波的2倍，預計11月下旬陸續配送至門市，想收藏的粉絲不妨提前確認各店供應狀況。

肉次方也同步祭出會員回饋，11月30日前前往板橋江子翠、新店民權及高雄裕誠店消費，單筆金額達2,000元（含）以上並完成王品瘋美食會員累點，即可額外獲得100點瘋點數。此外，肉次方台南府前店月初煥新開幕，12月31日前到店內用兩客套餐，出示活動截圖或實體票券，每桌即可獲贈北海道生食級干貝一份。

除了肉次方的哥吉拉聯名活動，王品旗下另一燒肉品牌「原燒 日式燒肉」也推出期間限定優惠，主打不用出國，就能一次品嘗日本、美國及澳洲不同風味的和牛。品牌提供日本A5和牛的細緻柔嫩、美國和牛的豐潤脂香，以及澳洲穀飼和牛的滑順口感，讓消費者透過一桌燒肉體驗不同產地的肉品特色。

即日起至11月30日，凡到原燒內用消費一客多人套餐，並主動出示護照或出國旅遊照片，每桌即可獲贈20隻鮮甜白蝦。無論是近期剛出國旅遊，或手邊留有過往旅遊照片的消費者，都有機會享有這項餐桌加菜優惠。

另外，原燒宜蘭新月店近期也以全新「沙拉烤物放題」型態重新開幕，象徵品牌全台門市正式邁入沙拉烤物吃到飽的新階段。店內自助吧提供多樣沙拉、熱食及烤物，讓消費者能依喜好自由取用、無限續點。歡慶宜蘭新月店回歸，11月30日前宜蘭在地居民憑身分證件到店內用一客多人套餐，每桌即可獲贈由鮑魚與白蝦組成的「海味雙拼」，為聚餐增添海味享受。

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