星巴克免費喝看這裡！星巴克宣布自11月23日（一）起至30日（一）止，uniopen會員現在可以把累積的OPENPOINT點數拿來換咖啡，只要使用已綁定uniopen會員帳號的星巴克APP支付或點餐，或於結帳時主動出示uniopen會員條碼感應，即可使用160點OPENPOINT兌換一杯大杯蛋白雲朵美式。活動不限單次兌換杯數，想一次兌換多杯也能享有優惠，讓會員有機會以點數品嘗星巴克飲品。

參加活動須先確認星禮程會員的星巴克APP已完成uniopen會員帳號綁定，消費時可透過APP感應結帳，或主動出示uniopen會員條碼感應，才能使用OPENPOINT點數兌換。若兌換交易仍有差額，僅能以現金、星巴克隨行卡或APP行動支付方式支付。

不過，此次優惠設有適用限制，兌換品項須以原價購買，不能與其他折扣、優惠、星禮程回饋及金星禮回饋、飲料升級優惠、飲料單一價或其他行銷活動合併使用。此外，外送外賣、預訂及行動預點服務均不適用。

適用門市方面，星巴克典藏DREAM PLAZA台北門市，以及部分百貨、交通場站、科技園區與特殊營業據點皆排除在活動之外，包括新光、台鐵一、三越一店、台積電相關門市、園區門市、義大城、佛陀館、青埔華泰、環球左營、松機T2、清水站及其他指定門市均不適用。由於排除據點數量較多，建議消費者兌換前先至星巴克官方網站確認完整適用門市名單。

星巴克提醒，參與活動即視同同意相關活動規範，品牌保留隨時修改、暫停或終止活動，以及最終解釋與決定權，實際兌換條件及詳細活動辦法，仍以星巴克官方網站公告為準。