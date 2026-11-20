臺虎精釀今年攜手SALT Collectiv，參與年度Giving Tree聖誕愛心樹公益計畫，將掛滿心願卡的聖誕樹搬進酒吧，邀請民眾認領心願、準備指定禮物，讓節慶聚會不只分享歡樂，也能傳遞更多溫暖。

活動自11月20日至12月11日展開，臺虎精釀將於臺虎啜飲室大安、臺虎信義及臺虎臺南三間門市，設置聖誕愛心樹。樹上每張心願卡，都代表一份等待實現的聖誕願望，民眾可依照卡片內容挑選想認領的心願，準備對應禮物，並在活動期限內送回原門市，為需要幫助的人完成一份聖誕驚喜。

所有募集到的禮物，將由臺虎精釀統一彙整，並於聖誕節前夕轉交財團法人育成社會福利基金會及財團法人台北市失親兒福利基金會，讓參與者認領的每一份心願，都有機會在聖誕佳節前送到受贈者手中。透過這項公益行動，臺虎也希望讓酒吧成為串連社群與善意的場所，讓更多人有機會為他人實現期待已久的小小願望。

除了募集愛心禮物，臺虎也為參與活動的會員準備回饋。凡完成心願卡認領並將指定禮物交回門市的會員，即可透過臺虎會員App獲得專屬電子優惠。從挑選心願、準備禮物到親手送回門市，讓一場日常的酒吧聚會多了一份公益意義。今年聖誕節，不妨到臺虎喝一杯，也認領一張心願卡，讓節日的快樂不只停留在餐桌與酒杯之間，更能延伸到另一個人的生活裡。

※ 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康