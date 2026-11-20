交通部觀光署為推廣「台灣觀光100亮點」，攜手遠創智慧uTagGo自即日起至12月31日推出「uTagGo × 觀光100亮點玩遍台灣抽旅遊金」活動，民眾開車出遊前往指定亮點合作停車場，透過eTag停車扣繳，即可參加抽獎，最高有機會獲得1萬元旅遊金與全年免費停車。

民眾只要登入uTagGo會員，完成eTag停車扣繳綁定及活動登錄，並於今年12月31日前，在亮點周邊119處指定合作停車場單次停車滿2小時、以eTag停車扣繳成功支付停車費，即可獲得抽獎機會。

活動將抽出3名幸運得主，每名可獲得新臺幣1萬元旅遊金；還能同步參加北部指定縣市加碼活動，有機會獲得全年免費停車好康優惠。

觀光署表示，「台灣觀光100亮點」以全臺各地具特色的觀光景點及旅遊體驗為核心，期望透過品牌推廣及多元行銷活動，鼓勵民眾走出日常、探索地方，將旅遊目的地從熟悉的景點延伸至更多值得造訪的地方。

這次與遠創智慧uTagGo跨界合作，讓民眾自駕出遊前往亮點的過程中，免去排隊繳費的繁瑣程序，將更多時間留給旅程，深入走訪發掘景點魅力，還能享有參加抽獎的機會。

詳細活動辦法及適用停車場資訊，可至台灣觀光100亮點活動網站「企業合作」專區查詢（ https://100spotlights.taiwan.net.tw/cooperation ）。