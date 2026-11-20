美式賣場好市多（Costco）年度黑色購物節即將登場，隨著家電、3C及民生用品採購需求升溫，也帶動黑鑽卡會員升級熱潮。近期不少會員提前升級黑鑽卡，準備搶攻黑五優惠，部分賣場會員服務櫃檯也出現辦卡、升級詢問人潮。除了黑五提前入場及消費2%回饋，黑鑽卡結合Uber Eats外送平台、富邦聯名卡及其他跨業合作優惠，進一步擴大會員權益，成為吸引消費者升級的重要誘因。

今年黑五購物節尚未登場，已有會員提前布局大額採購，其中，Uber Eats與好市多合作的外送服務受到關注。依會員分享，透過Uber Eats訂購符合資格的好市多商品，同樣可享黑鑽卡2%回饋；若搭配符合回饋條件的富邦聯名卡付款，使用富邦聯名卡結帳還能享2%好多金回饋，總共高達4%回饋，形成會員權益與支付優惠的雙重效益。

黑五採購需求也成為推動會員升級的契機，不少會員因準備在黑五購買多項商品而升級黑鑽卡，部分會員觀察，近期前往賣場時，會員櫃檯辦理及詢問黑鑽卡的人潮不少，顯示黑五檔期帶動的會員升級話題持續升溫。

除了購物優惠，好市多黑鑽卡透過異業合作提供的保險等專屬服務，也受到部分會員關注。從實體賣場、電商、外送平台到金融支付與保險服務，黑鑽卡的會員權益逐漸延伸至不同消費場景，提高會員使用頻率及升級誘因。

隨著黑五購物節進入倒數，消費者除了比較商品折扣，也開始精算會員回饋、信用卡優惠及跨平台折扣的整體效益。對經常在好市多採購、或計畫添購高單價商品的家庭而言，黑鑽卡能否透過多元優惠累積足夠回饋，已成為評估升級的重要考量。