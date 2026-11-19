2027年春節連假從2月4日至10日共7天，預期熱門景點與住宿將再度面臨人潮與訂房壓力。主打原民部落及森林生態旅遊的綠生活旅行社，推出5大山林部落二日遊路線、共7個梯次，行程涵蓋賞櫻、雲海、溫泉、神木及部落文化，主打深入山林、在部落住一晚，提供春節走春不同選擇。

5條路線中，雪霸觀霧、山上人家行程安排森林步道、森林浴、客家麻糬DIY及夜間觀星，隔日前往山上人家欣賞雲海；武界秘境部落則由部落達人帶路，探訪冬季限定的滿江紅、武界水庫及摩摩納爾瀑布，晚上安排原住民晚會與碳烤美食，隔天清晨前往茶園迎接日出雲海。

喜歡高山景色的旅客，可選擇清境農場、合歡山二日遊，白天欣賞清境山櫻花、綿羊及馬術秀，隔天前往合歡山石門山賞晨光，並順遊霧峰林家萊園；此行程與南投縣政府觀光處推廣科合作，推出每人7,200元起的活動特惠價。

另一條路線結合部落文化與溫泉，走訪羅娜部落法拉娜步道，夜宿東埔泡湯並參與新年晚會，隔天前往新中橫夫妻樹及鹿林神木。司馬庫斯、秀巒秘境則安排3個梯次，深入有「上帝的部落」之稱的司馬庫斯，由達人導覽部落歷史，健行探索千年巨木群，近距離感受高山森林景觀。

綠生活旅行社同步推出早鳥及揪團優惠，2026年11月27日前報名並繳費可享全額95折，12月18日前報名繳費享97折；4人同行，每人再折100元。各路線依房型不同，每人約7,200元至8,800元。除山林部落行程外，也提供春節國外旅遊團及家族客製化包團服務。

綠生活旅行社表示，春節期間旅宿資源較為緊俏，建議有意參加的民眾提早規劃及報名。相關行程可洽詢（02）2500-7227轉王小姐，或透過LINE官方帳號@pod0077j及官方網站查詢。

武界秘境。圖/綠生活提供

司馬庫斯。圖/綠生活提供